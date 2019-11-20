Госдума разрешила Садовничему остаться во главе МГУ после 80-летия

Сейчас, согласно Трудовому кодексу, предельный возраст для пребывания в должности ректора вуза — 65 лет. При этом по представлению ученого совета ректор может остаться на должности до 70 лет. Однако закон, регламентирующий работу двух главных университетов страны — МГУ и СПбГУ — дает президенту РФ право дважды (по 5 лет) продлевать срок нахождения ректора на его должности, то есть до 80 лет.
Поддержанная на комитете поправка убирает из закона о МГУ и СПбГУ слово «дважды». Таким образом президент может оставлять ректоров этих двух вузов на их месте без ограничений по возрасту.
Ректор МГУ Виктор Сдовничий родился 3 апреля 1939, ему уже исполнилось 80 лет. Он возглавляет МГУ с 1992 года, последний раз его полномочия продлевались в декабре 2014 года на пять лет, таким образом срок его полномочий заканчивается через месяц, в декабре 2019 года.
Ректор СПбГУ Николай Кропачев родился 8 февраля 1959 года, ему исполнилось 60 лет.