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19:39 (мск), источник: Интерфакс

Госдума разрешила Садовничему остаться во главе МГУ после 80-летия

Москва. 20 ноября. INTERFAX.RU — Госдума приняла поправку к законодательству о снятии возрастных ограничений для нахождения в должности ректоров Московского государственного университета (МГУ) и Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ).

Источник: Пресс-служба Президента России

Сейчас, согласно Трудовому кодексу, предельный возраст для пребывания в должности ректора вуза — 65 лет. При этом по представлению ученого совета ректор может остаться на должности до 70 лет. Однако закон, регламентирующий работу двух главных университетов страны — МГУ и СПбГУ — дает президенту РФ право дважды (по 5 лет) продлевать срок нахождения ректора на его должности, то есть до 80 лет.

Поддержанная на комитете поправка убирает из закона о МГУ и СПбГУ слово «дважды». Таким образом президент может оставлять ректоров этих двух вузов на их месте без ограничений по возрасту.

Ректор МГУ Виктор Сдовничий родился 3 апреля 1939, ему уже исполнилось 80 лет. Он возглавляет МГУ с 1992 года, последний раз его полномочия продлевались в декабре 2014 года на пять лет, таким образом срок его полномочий заканчивается через месяц, в декабре 2019 года.

Ректор СПбГУ Николай Кропачев родился 8 февраля 1959 года, ему исполнилось 60 лет.

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