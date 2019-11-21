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02:04 (мск), источник: ТАСС

Число компаний-однодневок в России сократилось в 10 раз с 2016 года

Их осталось примерно 116 тыс., отметил глава ФНС Михаил Мишустин.

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 21 ноября. /ТАСС/. Количество организаций-однодневок в России с 2016 года сократилось в 10 раз, с 32% от общего числа компаний в стране до 3,1%. Об этом сообщил руководитель Федеральной налоговой службы (ФНС) России Михаил Мишустин в интервью газете «Коммерсантъ».

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«По сравнению даже с 2016 годом число таких компаний в целом по стране снизилось в 10 раз, с 32% от всех работающих в России юрлиц до 3,1%. По состоянию на 1 ноября 2019 года <…> таких компаний, к которым мы можем (пока предварительно!) предъявлять вопросы как к потенциальным однодневкам, осталось примерно 116 тыс. Было — миллионы», — сказал Мишустин.

Он напомнил, что ФНС выявляет фирмы-однодневки по совокупности признаков, среди которых недостоверные сведения об адресе, собственнике, руководителе компании, отсутствие работников в компании, противоречивая отчетность, нестабильность в финансовых операциях. Компании, не сдающие налоговую отчетность и не обеспечивающие достоверность ключевых данных, попадают под категорию фиктивных и исключаются ФНС из Единого государственного реестра юридических лиц.


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По данным ФНС, с начала 2016 года более 2 млн таких организаций было исключено из реестра. По словам Мишустина, работа в этом направлении будет продолжена в ближайшие годы, но уже точечно и с использованием более совершенных аналитических инструментов. «Ближайшие 5 лет приведут к еще большей экологичности предпринимательской среды и еще большему сжиманию его неформального сектора», — уверен глава Федеральной налоговой службы России.

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