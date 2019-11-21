02:04 (мск), источник: ТАСС
Число компаний-однодневок в России сократилось в 10 раз с 2016 года
Их осталось примерно 116 тыс., отметил глава ФНС Михаил Мишустин.
МОСКВА, 21 ноября. /ТАСС/. Количество
«По сравнению даже с 2016 годом число таких компаний в целом по стране снизилось в 10 раз, с 32% от всех работающих в России юрлиц до 3,1%. По состоянию на 1 ноября 2019 года <…> таких компаний, к которым мы можем (пока предварительно!) предъявлять вопросы как к потенциальным однодневкам, осталось примерно 116 тыс. Было — миллионы», — сказал Мишустин.
Он напомнил, что ФНС выявляет
По данным ФНС, с начала 2016 года более 2 млн таких организаций было исключено из реестра. По словам Мишустина, работа в этом направлении будет продолжена в ближайшие годы, но уже точечно и с использованием более совершенных аналитических инструментов. «Ближайшие 5 лет приведут к еще большей экологичности предпринимательской среды и еще большему сжиманию его неформального сектора», — уверен глава Федеральной налоговой службы России.