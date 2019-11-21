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08:14 (мск), источник: РИА Новости

Президент Эстонии назвала Россию «самым трудным партнером»

МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. Диалог важен «даже с самыми трудными партнерами», заявила президент Эстонии Керсти Кальюлайд, обсуждая Россию в интервью EurActiv.

Источник: РИА "Новости"

Глава прибалтийской республики обвинила Москву в якобы несоблюдении взятых на себя обязательств на международном уровне.

«Не секрет, что России все равно на собственные подписи на международных актах, и, проанализировав эту ситуацию, НАТО пришло к выводу, что существуют значительные риски», — сказала президент.

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По ее словам, уровень российских сил и технологий на западных границах страны близ Эстонии настолько велик, что «соизмерим с тем, что было задействовано там на военных учениях «Запад-2009».

«Поэтому НАТО нужно понимать, что будет мало времени на реагирование, если что-то пойдет не так», — подчеркнула Кальюлайд.

Однако глава прибалтийской республики признала, что Москва не представляет «непосредственной угрозы». По словам президента, НАТО «стопроцентно защитит своих союзников, но эти сто процентов зависят от готовности и возможности сдерживания».

Также Кальюлайд заявила, что не получила приглашение на парад Победы в Москву в следующем году. При этом в начале ноября премьер-министр Эстонии Юри Ратас заявил, что обсуждал с Кальюлайд возможную поездку в российскую столицу на 9 мая.

В заключении интервью глава республики отметила, что считает диалог важным «даже с самыми трудными партнерами».

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