Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Дни женщин и мужчинСколько существует гендерных праздников и в чем их смысл?
Фоторепортажи
69В Нидерландах выбрали лучшие снимки природы
2478-я годовщина военного парада 1941 года
04:52 (мск), источник: Известия

Зеленский потребовал расследовать пропажу оборудования с вернувшихся кораблей

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что намерен провести расследование и выяснить, почему на трех возвращенных Россией после задержания в Керченском проливе кораблях не хватает части оборудования. Об этом со ссылкой на местные СМИ сообщило «РИА Новости».

13
фотографий
13
фотографий
13
фотографий

Украинский лидер отметил, что рад возвращению военных катеров. Однако он осмотрел корабли и заявил, что на них якобы не хватает части оборудования и вооружения.

Он указал, что по данному факту будет проведено расследование, а также пообещал обратится к Москве с требованием вернуть недостающее.

Читайте также
На Украине обвинили Россию в пропаже унитазов с возвращенных кораблей

Ранее 20 ноября командующий ВМС Украины Игорь Воронченко заявил, что корабли, которые вернула российская сторона, находятся в ужасном состоянии. По его словам, внутри были якобы сняты различные предметы обихода, в том числе плафоны, розетки и унитазы.

В свою очередь экс-командующий Балтийским флотом России адмирал Владимир Валуев ответил Воронченко, что Украина должна показать вид кораблей до их задержания России, а не говорить голословно.

Передача Украине трех кораблей состоялась 18 ноября. По мнению украинской стороны, возвращение катеров и буксира не стало актом доброй воли со стороны Москвы.

Корабли ВМС Украины были задержаны в Керченском проливе 25 ноября 2018 года за нарушение российской границы. Суда игнорировали требование погранслужбы ФСБ остановиться, пограничникам пришлось применить силу для их остановки. Против моряков возбудили уголовные дела о нарушении госграницы и перевезли их в Москву, где поместили под стражу в столичных СИЗО. На Украину в рамках обмена заключенными они вернулись в сентябре.

Задержанные в Керченском проливе корабли прибывают в Очаков
Во время загрузки произошла ошибка.
20 ноября© Ньюстюб
Следите за развитием темы Конфликт России с Украиной в Керченском проливе
 Без обхода насквозь: по МЦД пройдут первые поезда
Особенности рациональной рыбалки: на водохранилище задержали браконьеров под прикрытием НИИ
СМИ: Новые хищения обнаружены на космодроме "Восточный"
Россиянам рекомендовали отвечать «алло» на звонки незнакомцев
США заявили о начале поставок сжиженного газа на Украину
Россияне встали в очереди за справками для водительских прав
Экс-полковник Захарченко попал на пересылку в воровскую колонию
Грету Тунберг обнаружили на фото 120-летней давности
Здоровье
Что мешает вам быть бодрыми и продуктивным Давайте разбираться, что «отравляет» вашу жизнь и как это исправить.
Hi-Tech
5 опасных приложений для смартфонов на Android и iOS Как защитить себя
Кино
Михалкова высказалась об откровенных сценах Асмус в кино Актриса считает, что в России нет культуры изображения обнаженного тела
Горячие темы на Авто
Заклинил циркуляционный насос в отоплении((( 134
Закон о домашнем насилии 132
Пенза, асфальт, кипяток 60
Как вы относитесь к Михаилу Задорнову? 49
Недвижимость
Россияне отказались от европейских вилл
В Совете Федерации подтвердили законность посуточной аренды
Новостройки продолжают дорожать
Можно ли теперь сдавать квартиру посуточно?
Популярные темы на «Детях»
самая известная, самая любимая 781
Просто выговориться и побухтеть 297
Кризис трёх лет. Дошло до развода 250
Угадайка №14. Икающий Филипп. 196
Леди
Покупаем: 10 универсальных новогодних подарков с Aliexpress Приятные презенты, которые не бьют по кошельку.
Дом
В России есть Город мертвых. Как он выглядит (фото)
Эксперт рассказал, как проверить наличие камер в арендуемом жилье
Пять мифов о жизни в новостройках
В России объявили конец коммунальной «вакханалии из 90-х»
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь