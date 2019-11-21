Зеленский потребовал расследовать пропажу оборудования с вернувшихся кораблей

Украинский лидер отметил, что рад возвращению военных катеров. Однако он осмотрел корабли и заявил, что на них якобы не хватает части оборудования и вооружения.
Он указал, что по данному факту будет проведено расследование, а также пообещал обратится к Москве с требованием вернуть недостающее.
Ранее 20 ноября командующий ВМС Украины Игорь Воронченко заявил, что корабли, которые вернула российская сторона, находятся в ужасном состоянии. По его словам, внутри были якобы сняты различные предметы обихода, в том числе плафоны, розетки и унитазы.
В свою очередь экс-командующий Балтийским флотом России адмирал Владимир Валуев ответил Воронченко, что Украина должна показать вид кораблей до их задержания России, а не говорить голословно.
Передача Украине трех кораблей состоялась 18 ноября. По мнению украинской стороны, возвращение катеров и буксира не стало актом доброй воли со стороны Москвы.
Корабли ВМС Украины были задержаны в Керченском проливе 25 ноября 2018 года за нарушение российской границы. Суда игнорировали требование погранслужбы ФСБ остановиться, пограничникам пришлось применить силу для их остановки. Против моряков возбудили уголовные дела о нарушении госграницы и перевезли их в Москву, где поместили под стражу в столичных СИЗО. На Украину в рамках обмена заключенными они вернулись в сентябре.