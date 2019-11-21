В Белом доме заявили о подтверждающих невиновность Трампа показаниях посла США в ЕС

Oтмечается, что Сoндленд засвидетельствoвал, чтo Трамп не требoвал oт президента Украины Владимира Зеленскoгo прoвести расследование прoтив oснoвнoгo сoперника американского лидера на предстоящих выбoрах Джo Байдена в oбмен на oказание вoеннoй пoмoщи Украине.
«Президент Дональд Трамп сказал: «Я ничего не хочу. Мне не нужна услуга за услугу. Я хочу, чтобы (президент Украины Владимир) Зеленский поступил правильно», — цитирует пресс-служба Белого дома слова посла.
По мнению Белого дома, демократы в конгрессе вновь потерпели неудачу, пытаясь доказать, что Трамп требовал от Украины «услугу за услугу», передает «РИА Новости».
Вместе с тем Сондленд в ходе слушаний по импичменту заявил, что, как ему кажется, размораживание помощи Украине и встреча Трампа с Зеленским зависели от начала расследования деятельности Джо Байдена и его сына Хантера, а также предполагаемого вмешательства украинских властей в выборы президента США 2016 года. Однако, как признал посол, Трамп в разговоре с ним отрицал, что такая увязка существует.
Процедура импичмента была запущена 31 октября на фоне скандала вокруг одного из телефонных переговоров Трампа с украинским лидером Владимиром Зеленским. СМИ утверждали, что в ходе беседы Трамп требовал расследовать деятельность одного из своих главных конкурентов на президентских выборах — 2020 Джо Байдена и его сына Хантера в обмен на финансовую помощь Киеву. Подозрения опровергла публикация расшифровки разговора, однако позднее стало известно, что стенограмма содержит пробелы.