Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
 Ученые напечатали на 3D-принтере человеческую кожу Американским ученым впервые удалось создать на 3D-принтере идентичный натуральному образец человеческой кожи
Фоторепортажи
15В Венеции сильнейшее наводнение с 1966 года
69В Нидерландах выбрали лучшие снимки природы
07:38 (мск), источник: Известия

В Белом доме заявили о подтверждающих невиновность Трампа показаниях посла США в ЕС

Пoказания американского пoсла в Евросoюзе Гoрдoна Сoндленда в хoде слушаний пo импичменту 20 нoября пoдтверждают невиновнoсть президента США Дoнальда Трампа, заявили в Белoм доме.

Источник: Reuters

Oтмечается, что Сoндленд засвидетельствoвал, чтo Трамп не требoвал oт президента Украины Владимира Зеленскoгo прoвести расследование прoтив oснoвнoгo сoперника американского лидера на предстоящих выбoрах Джo Байдена в oбмен на oказание вoеннoй пoмoщи Украине.

«Президент Дональд Трамп сказал: «Я ничего не хочу. Мне не нужна услуга за услугу. Я хочу, чтобы (президент Украины Владимир) Зеленский поступил правильно», — цитирует пресс-служба Белого дома слова посла.

По мнению Белого дома, демократы в конгрессе вновь потерпели неудачу, пытаясь доказать, что Трамп требовал от Украины «услугу за услугу», передает «РИА Новости».


Нажмите,
чтобы включить звук

Вместе с тем Сондленд в ходе слушаний по импичменту заявил, что, как ему кажется, размораживание помощи Украине и встреча Трампа с Зеленским зависели от начала расследования деятельности Джо Байдена и его сына Хантера, а также предполагаемого вмешательства украинских властей в выборы президента США 2016 года. Однако, как признал посол, Трамп в разговоре с ним отрицал, что такая увязка существует.

Процедура импичмента была запущена 31 октября на фоне скандала вокруг одного из телефонных переговоров Трампа с украинским лидером Владимиром Зеленским. СМИ утверждали, что в ходе беседы Трамп требовал расследовать деятельность одного из своих главных конкурентов на президентских выборах — 2020 Джо Байдена и его сына Хантера в обмен на финансовую помощь Киеву. Подозрения опровергла публикация расшифровки разговора, однако позднее стало известно, что стенограмма содержит пробелы.

Справка
«Харассмент президента». Главное об импичменте ТрампуПротивники президента США уверены: он разыграл украинскую карту, чтобы убрать главного конкурента на выборах.
Трамп: я ничего не хочу от Украины
Во время загрузки произошла ошибка.
04:12 (мск)© Ньюстюб
Следите за развитием темы Конгресс инициирует импичмент Трампа
 Без обхода насквозь: по МЦД пройдут первые поезда
Особенности рациональной рыбалки: на водохранилище задержали браконьеров под прикрытием НИИ
СМИ: Новые хищения обнаружены на космодроме "Восточный"
Россиянам рекомендовали отвечать «алло» на звонки незнакомцев
Минобороны провело испытания одной из самых мощных пушек в мире
Зеленский потребовал расследовать пропажу деталей с кораблей
Грету Тунберг обнаружили на фото 120-летней давности
Студент нашел золотой камень с древним животным внутри (фото)
Названы 8 бюджетных мест, которые не хуже известных курортов
Здоровье
Что мешает вам быть бодрыми и продуктивным Давайте разбираться, что «отравляет» вашу жизнь и как это исправить.
Hi-Tech
5 опасных приложений для смартфонов на Android и iOS Как защитить себя
Кино
Михалкова высказалась об откровенных сценах Асмус в кино Актриса считает, что в России нет культуры изображения обнаженного тела
Авто
«Простой» Porsche Taycan: первые фото 2019 год войдет в историю автомобильной промышленности как год, когда компания Porsche представила свой первый серийный электромобиль – модель Taycan
Недвижимость
Россияне отказались от европейских вилл
В Совете Федерации подтвердили законность посуточной аренды
Новостройки продолжают дорожать
Можно ли теперь сдавать квартиру посуточно?
Дети
В начальной школе семь учительниц одновременно забеременели За восемь месяцев женщины родили восемь детей.
Леди
Покупаем: 10 универсальных новогодних подарков с Aliexpress Приятные презенты, которые не бьют по кошельку.
Дом
В России есть Город мертвых. Как он выглядит (фото)
Эксперт рассказал, как проверить наличие камер в арендуемом жилье
Пять мифов о жизни в новостройках
В России объявили конец коммунальной «вакханалии из 90-х»
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь