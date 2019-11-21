Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
 Ученые напечатали на 3D-принтере человеческую кожу Американским ученым впервые удалось создать на 3D-принтере идентичный натуральному образец человеческой кожи
Фоторепортажи
69В Нидерландах выбрали лучшие снимки природы
2478-я годовщина военного парада 1941 года
06:10 (мск), источник: РИА Новости

США заявили о начале поставок сжиженного газа на Украину

МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. Американский танкер со сжиженным природным газом (СПГ) находится на пути на Украину. Об этом в фейсбуке заявили в посольстве США в Киеве.

Источник: РИА Новости

Как стало известно, судно накануне прибыло в СПГ-терминал Свиноуйсьце (Польша), расположенный в Балтийском море.

«Это еще один шаг в предоставлении помощи Украине для достижения ею энергетической независимости», — говорится в заявлении дипведомства США.

США, Польша и Украина подписали межправительственное соглашение о сотрудничестве в сфере поставок природного газа 31 августа.

В документе говорится о сотрудничестве «в области реформ украинского газового рынка, инфраструктуры импорта природного газа Польши, украинской инфраструктуры хранения и экспорта американского сжиженного газа, а также развития газовых коннекторов в регионе».

Во время загрузки произошла ошибка.
Аналитики прогнозируют возрастающую конкуренцию между СПГ и трубопроводным газом
Во время загрузки произошла ошибка.
22 мая© Ньюстюб
 В Таллине потребовали вернуть 'отнятые' Россией эстонские территории
Россияне выстроились в очереди за медсправками для водительских прав
СМИ: Новые хищения обнаружены на космодроме "Восточный"
Россиянам рекомендовали отвечать «алло» на звонки незнакомцев
Россияне встали в очереди за справками для водительских прав
Экс-полковник Захарченко попал на пересылку в воровскую колонию
Грету Тунберг обнаружили на фото 120-летней давности
Зеленский потребовал расследовать пропажу деталей с кораблей
Здоровье
Что мешает вам быть бодрыми и продуктивным Давайте разбираться, что «отравляет» вашу жизнь и как это исправить.
Hi-Tech
5 опасных приложений для смартфонов на Android и iOS Как защитить себя
Кино
Михалкова высказалась об откровенных сценах Асмус в кино Актриса считает, что в России нет культуры изображения обнаженного тела
Авто
«Простой» Porsche Taycan: первые фото 2019 год войдет в историю автомобильной промышленности как год, когда компания Porsche представила свой первый серийный электромобиль – модель Taycan
Недвижимость
Россияне отказались от европейских вилл
В Совете Федерации подтвердили законность посуточной аренды
Новостройки продолжают дорожать
Можно ли теперь сдавать квартиру посуточно?
Дети
В начальной школе семь учительниц одновременно забеременели За восемь месяцев женщины родили восемь детей.
Леди
Покупаем: 10 универсальных новогодних подарков с Aliexpress Приятные презенты, которые не бьют по кошельку.
Дом
В России есть Город мертвых. Как он выглядит (фото)
Эксперт рассказал, как проверить наличие камер в арендуемом жилье
Пять мифов о жизни в новостройках
В России объявили конец коммунальной «вакханалии из 90-х»
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь