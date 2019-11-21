США заявили о начале поставок сжиженного газа на Украину

Как стало известно, судно накануне прибыло в СПГ-терминал Свиноуйсьце (Польша), расположенный в Балтийском море.
«Это еще один шаг в предоставлении помощи Украине для достижения ею энергетической независимости», — говорится в заявлении дипведомства США.
США, Польша и Украина подписали межправительственное соглашение о сотрудничестве в сфере поставок природного газа 31 августа.
В документе говорится о сотрудничестве «в области реформ украинского газового рынка, инфраструктуры импорта природного газа Польши, украинской инфраструктуры хранения и экспорта американского сжиженного газа, а также развития газовых коннекторов в регионе».