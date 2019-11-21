10:28 (мск), источник: ТАСС
«Понятия не имеет, что делает». Демократы на теледебатах в Атланте раскритиковали Трампа
Демократы утверждают, что президент США проводит «неверную политику» в отношении России, Китая и КНДР.
Со сцены зала киностудии Tyler Perry Studios свои позиции по наиболее актуальным проблемам излагали бывший
Отношения с Россией
Сенатор от Миннесоты Эми Клобушар высказалась в пользу возобновления переговоров с Россией по контролю над вооружениями. «Президент [США Дональд Трамп] быстро вышел из ядерного соглашения с Россией, поэтому мы должны начать переговоры, даже несмотря на то, что они уклонялись от его выполнения, — заявила она. — Это необходимо на благо мира». По ее мнению, США следует также начать консультации по Договору о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, неофициальное название — СНВ-III).
Со своей стороны член Палаты представителей Конгресса Тулси Габбард заявила о готовности «вести переговоры с теми лидерами, с которыми необходимо поддерживать контакты» и пообещала в случае избрания на пост президента США «отказаться от политики, нацеленной на смену режимов за рубежом».
Явный аутсайдер гонки — бизнесмен Эндрю Янг — сказал, что в случае избрания на пост президента в ходе первой же встречи с российским лидером заявит о том, что «вмешательству в американские выборы должен быть положен конец». Он также указал, что воспримет «как враждебный акт и агрессию любые попытки вмешательства в демократический процесс».
Бывший
«Неверная политика» Трампа
Оценивая действия администрации Трампа на мировой арене, Байден утверждал, что она проводит «неверную политику» в отношении России, Китая и КНДР. По его словам, Трамп «понятия не имеет, что он делает» во внешней политике, в то время как Россия якобы «прилагает все усилия, чтобы расколоть НАТО». Как утверждал далее Байден, Трамп, встретившись с лидером КНДР Ким Чен Ыном, «дал Северной Корее все, что она хотела», что обернулось ослаблением связей между Вашингтоном и Сеулом. Как подчеркнул Байден, Вашингтону вместе с союзниками следует «оказывать давление на Китай», чтобы добиться от Пекина помощи в денуклеаризации КНДР. Кроме того, уверен бывший
Сенатор от штата Вермонт Берни Сандерс выразил уверенность в том, что США «нужна такая внешняя политика, которая ясно указывала бы на то, кто является противником» Вашингтона. Он пообещал положить конец участию США в боевых действиях в Афганистане, а ситуацию в Сирии, по его мнению, «следует урегулировать во взаимодействии с международным сообществом». «Нам не следует тратить на военные цели в 10 раз больше, чем тратят 10 других стран с крупнейшими военными бюджетами», — добавил он.
Вопрос о необходимости пересмотра приоритетов в военном бюджете США поднял и Пит Буттеджадж. По его словам, сейчас «лишь небольшая доля военных расходов идет на программы, связанные с искусственным интеллектом».
«Я единственный на этой сцене, кто прямо заявляет о том, что проблема глобальных климатических изменений для меня является главной, — отметил он. — Эта проблема стала чрезвычайно острой и в случае избрания президентом я в первый же день объявлю о необходимости чрезвычайных мер».
Призывы к единству в стане демократов
Участники теледебатов много и горячо говорили о необходимости единства в рядах Демократической партии для того, чтобы нанести поражение Трампу на предстоящих в ноябре 2020 года выборах, но при этом каждый из них подчеркивал, что лишь он обладает необходимыми качествами лидера. Джо Байден призвал однопартийцев «встать и вспомнить», что демократы «могут быть лидерами».
Член Палаты представителей Тулси Габбард призвала демократов «преодолеть раскол и совместно строить в XXI веке общество расовой гармонии, расовой справедливости и мира». В свою очередь сенатор Берни Сандерс пообещал, что его администрация «станет олицетворением настоящей Америки». «Мы положим конец тому расколу, который возник в период правления Трампа», — заверил он. Сенатор от штата
Сенатор Эми Клобушар подчеркнула, что пост президента вполне может занять женщина. «Если думаете, что женщина не сможет нанести поражение Дональду Трампу, то посмотрите на спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси: она каждый день наносит поражение Трампу», — заявила Клобушар под аплодисменты зала.
Оценивая итоги теледебатов, телекомпания CNN отметила, что они были успешны для Эми Клобушар и Пита Буттеджаджа, а
Следующие дебаты — в декабре
Шестые общенациональные теледебаты претендентов на пост президента США от Демократической партии на выборах 2020 года — последние в текущем году — пройдут 19 декабря в
По решению Национального комитета Демократической партии США, на сцену смогут выйти лишь те претенденты, кто к 12 декабря сумеет заручиться поддержкой как минимум 4% потенциальных избирателей по итогам четырех общенациональных опросов или по итогам опросов в штатах Айова,
В будущем году — в период с января по апрель — Национальный комитет Демократической партии намерен провести еще шесть теледебатов.
3 февраля в Айове пройдут первые собрания партийных активистов, на которых изберут делегатов сначала на местные партконференции Демократической партии, затем на конференцию штата, а после — на национальный съезд, который состоится