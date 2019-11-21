Разведка Сербии подтвердила подлинность видеозаписи с участием военного РФ

«Наши службы, как гражданская, так и военная, проводят интенсивную работу по установлению всех обстоятельств. Детали по этой теме огласит президент Сербии (Александр Вучич) после заседания Совета безопасности», — сообщил в эфире РТС начальник аналитического управления Агентства безопасности и информации Сербии Реля Жельски.
«Крайне важно отметить, что в настоящий момент разведывательную работу, которая имеет место на территории Сербии, а де-факто она имеет место, не стоит связывать только с Российской Федерацией. Напротив, другие мощные силы, такие, как США, Великобритания и Франция, или региональные игроки, напомню лишь о Хорватии и Албании, очень интенсивно работают во благо своих интересов», — добавил Жельски.
«Все меры, которые находятся в ведении Агентства безопасности и информации и Агентства военной безопасности, принимаются и будут приниматься на профессиональном уровне, максимально ответственно и своевременно», — сказал начальник отдела.
Ранее сербское издание Blic сообщило, что на видеозаписи, появившейся в YouTube 17 ноября, предполагаемый сотрудник российской военной разведки передает сумку высокопоставленному сотруднику разведслужб Сербии на встрече в Белграде. Затем на видеозаписи серб достает конверт с деньгами из той же сумки. Лицо сотрудника сербской разведки на видео размыто.