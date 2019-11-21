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11:13 (мск), источник: РИА Новости

Турция объявила о создании зоны безопасности на севере Сирии

АНКАРА, 21 ноя — РИА Новости. Министр обороны Турции Хулуси Акар объявил о создании зоны безопасности на севере Сирии длиной 145 километров и шириной 30 километров.

Источник: AFP 2019

«В настоящее время создана зона безопасности длиной 145 километров и шириной 30 километров. В районе операции “Источник мира” атаки с востока и запада продолжаются. Для их предотвращения мы ведем переговоры с российскими коллегами», — цитирует Акара телеканал NTV.

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США и Турция 17 октября заявили, что договорились о приостановке военной операции Турции на 120 часов и выводе курдских формирований из 30-километровой буферной зоны на границе Турции и Сирии, которую Анкара намеревалась контролировать самостоятельно. Позднее президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что США не в полной мере выполнили свои обязательства перед Турцией в рамках договоренностей по Сирии, Анкара не готова идти на компромиссы.

РФ и Турция 22 октября подписали меморандум о взаимопонимании из 10 пунктов, в частности, о вводе на сирийскую сторону границы с Турцией за пределами зоны турецкой операции «Источник мира» подразделений российской военной полиции и сирийской пограничной службы для содействия выводу курдских отрядов и их вооружения на 30 километров от сирийско-турецкой границы. Министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что отвод курдов завершен досрочно. После этого началось совместное российско-турецкое патрулирование.

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