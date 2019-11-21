В ФСБ ответили на претензии Украины об «угробленных» Россией кораблях

«В ответ на заявление командующего ВМФ Украины Игоря Воронченко об “угробленных” россиянами возвращенных Украине бронекатерах “Никополь” и “Бердянск”, а также буксира “Яны Капу” со “снятыми плафонами, розетками и унитазами” Центр общественных связей ФСБ России публикует видеокадры внешнего и внутреннего состояния судов в момент их передачи украинской стороне, а также процедуры подписания актов приема-передачи», — говорится в сообщении.
На кадрах хорошо видно, что катера и буксир переданы украинской стороне в нормальном состоянии и с исправной сантехникой. Если за время перехода от берегов Крыма до Очакова украинская сторона сумела «угробить» суда и довести сантехнику до ненадлежащего состояния, то это проблема самой украинской стороны.
25 ноября 2018 года три корабля Военно-морских сил Украины нарушили порядок прохождения военных кораблей через территориальные воды РФ при следовании из Черного моря в Азовское. Для их принудительной остановки в Керченском проливе было применено оружие. Корабли задержали, а 24 моряка арестовали. Им были предъявлены обвинения по статье о нарушении госграницы. 7 сентября этого года Россия и Украина произвели взаимное освобождение и возвращение на родину групп граждан, которые ранее были либо арестованы, либо осуждены на территории двух стран. Среди обмененных лиц были и 24 украинских моряка. 18 ноября в Черном море состоялась передача трех украинских военных кораблей — буксира «Яны Капу» и малых бронированных артиллерийских катера «Никополь» и «Бердянск» — украинской стороне.