11:54 (мск), источник: ТАСС
Зеленский ответил на слова Коломойского о необходимости «разворота в сторону России»
Президент Украины заявил, что бизнесмен не правомочен определять внешнюю политику страны.
КИЕВ, 21 ноября. /ТАСС/. Президент Владимир Зеленский заявил, что внешнеполитический курс Украины должен определять глава государства, а не «любой бизнесмен». Так он отреагировал на широко разошедшееся в СМИ недавнее интервью украинского олигарха Игоря Коломойского, в котором тот заявил, что стране нужен «разворот в сторону России».
«Я хотел бы, чтобы я как президент думал о международных отношениях и векторе Украины все же, а не любой бизнесмен. Мне кажется, что это правильно. Я, правительство, общество — это решение все же государственное», — цитирует «Украинская правда» ответ Зеленского на просьбу журналиста прокомментировать высказывания Коломойского.
Ранее в офисе президента заявили, что Коломойский не представляет Зеленского и у него нет полномочий говорить от имени Украины.
13 ноября бизнесмен Игорь Коломойский в интервью американской газете The New York Times сделал ряд резонансных заявлений, в частности он высказался за прекращение вооруженного конфликта на востоке страны и восстановление отношений между Украиной и Россией. По словам Коломойского, США просто используют Украину, чтобы попытаться ослабить своего геополитического соперника — Россию, и хотят, чтобы Украина вела «войну против России до последнего украинца».