12:53 (мск), источник: Lenta.Ru
Трамп написал фамилию Зеленского с двумя ошибками
Президент США Дональд Трамп в личных записях не смог правильно написать фамилию украинского президента.
«Я ничего не хочу. Я ничего не хочу. Я не хочу “услуги за услугу”. Сказать Зеленскому сделать правильную вещь. Это последнее слово президента США», — говорится в сфотографированных журналистом записках, сделанных маркером в блокноте.
Эти заметки были у президента с собой во время разговора с журналистами, состоявшегося перед отлетом в штат Техас. Записанные им реплики посвящены скандалу, связанному с Украиной — демократы хотят сместить Трампа с должности
15 ноября Белый дом опубликовал стенограмму первого разговора двух президентов. В нем Трамп хвалит представительниц Украины на конкурсе «Мисс Вселенная», которым он раньше владел, и отвечает смехом и похвалой на обещание Зеленского подучить английский ради их будущей встречи.