В Кремле прокомментировали шпионский скандал в Сербии

В среду сербский таблоид «Блиц» опубликовал статью под заголовком «Российские шпионы вербуют сербских офицеров?!», в которой утверждается, что бывший заместитель атташе по вопросам обороны при посольстве РФ в Сербии Георгий Клебан, предположительно, завербовал высокопоставленного сербского офицера.
С помощью соответствующих иллюстраций показано, что эти мужчины встречались в общественном месте и обменялись пакетами, при этом якобы сербский гражданин позже вынул из своего пакета конверт с деньгами. Позже в среду различные сербские СМИ опубликовали видео этой встречи, сделанное на камеру скрытого наблюдения. Как сообщил министр обороны Александр Вулин, власти Сербии изучат и проверят публикации СМИ о якобы попытке вербовки российским военным сербского офицера.
«Во-первых, мы не знаем, что это за инцидент и здесь еще нужно разобраться. Не совсем вопрос администрации президента, но уверен, что отношения между Россией и Сербией носят настолько особенный характер — партнерский, братский, союзнический характер, что ничто не может на этот характер повлиять», — сказал Песков, отвечая на вопрос, повлияет ли этот инцидент на дальнейшие отношения между двумя странами.