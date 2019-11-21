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13:17 (мск), источник: РИА Новости

В Кремле прокомментировали шпионский скандал в Сербии

МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. Отношения между Россией и Сербией носят настолько особенный характер, что никакие скандалы с якобы вербовкой военным РФ сербского офицера не могут на них повлиять, заявил журналистам в четверг пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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В среду сербский таблоид «Блиц» опубликовал статью под заголовком «Российские шпионы вербуют сербских офицеров?!», в которой утверждается, что бывший заместитель атташе по вопросам обороны при посольстве РФ в Сербии Георгий Клебан, предположительно, завербовал высокопоставленного сербского офицера.

С помощью соответствующих иллюстраций показано, что эти мужчины встречались в общественном месте и обменялись пакетами, при этом якобы сербский гражданин позже вынул из своего пакета конверт с деньгами. Позже в среду различные сербские СМИ опубликовали видео этой встречи, сделанное на камеру скрытого наблюдения. Как сообщил министр обороны Александр Вулин, власти Сербии изучат и проверят публикации СМИ о якобы попытке вербовки российским военным сербского офицера.

«Во-первых, мы не знаем, что это за инцидент и здесь еще нужно разобраться. Не совсем вопрос администрации президента, но уверен, что отношения между Россией и Сербией носят настолько особенный характер — партнерский, братский, союзнический характер, что ничто не может на этот характер повлиять», — сказал Песков, отвечая на вопрос, повлияет ли этот инцидент на дальнейшие отношения между двумя странами.

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