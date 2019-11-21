В Кремле не видели видео о жестокости предполагаемых бойцов ЧВК в Сирии

Его также спросили, знают ли в Кремле о преступлениях бойцов ЧВК в Сирии.
«Мы не располагаем такой информацией. Это не наш вопрос, это не вопрос администрации президента», — ответил Песков.
«В любом случае я убежден, что это не имеет никакого отношения к российской военной операции в Сирии. Поэтому в данном случае какие-то репутационные опасения абсолютно беспочвенны», — ответил он на вопрос, не отразится ли на репутации российской армии в Сирии скандальный видеоролик.
«Это не имеет никакого отношения к российским военным, чтобы там ни публиковалось», — повторил он.
Сам Песков ролика не видел и что не знает, «о чем идет речь». «Если я не ошибаюсь, какой-либо точной принадлежности (фигурантов видеозаписи. — ИФ.) там не установлено, потому что даже вы говорите: «По всей видимости, возможно, и так далее», — подчеркнул Песков.
«Новая газета» провела расследование видеозаписи убийства человека, которая появилась в интернете в 2017 году. На ней четыре человека, говорящие по-русски, избивают лежащего на земле мужчину кувалдой. Затем показано, что они отрезают ему голову ножом, отрубают руки лопатой, вешают тело за ноги и поджигают, сопровождая свои действия смехом, шутками и одобрительными комментариями. Издание утверждает, что один из участников расправы, не закрывавший лицо, это боец ЧВК «Вагнер», ранее служивший в патрульно-постовой службе в Ставрополье.
По данным Jesr Press, убитый — сириец, мобилизованный в резерв армии президента Сирии Башара Асада и дезертировавший.
Президент Владимир Путин, отвечая на вопросы о ЧВК, говорил, что в Сирии находятся российские сотрудники частных охранных компаний, которые в боях не участвуют, а занимаются «народнохозяйственными вопросами».