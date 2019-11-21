Малайзия заявила, что без обнародования всех доказательств по МН17 нельзя делать выводы о виновных

«Малайзия решительно настроена. Мы хотим, чтобы все доказательства были обнародованы и чтобы любая заинтересованная сторона могла иметь возможность исследовать эти свидетельства в рамках расследования», — сказал он на пресс-конференции в Москве.
Абдулла подчеркнул, что Малайзия не будет принимать решения о том, чтобы возложить вину на какую-либо сторону «до тех пор, пока не будут исследованы абсолютно все свидетельства».
Boeing 777 «Малайзийских авиалиний», выполнявший рейс МН17 Амстердам (Нидерланды) — Куала-Лумпур (Малайзия), был сбит в небе над Донецкой областью 17 июля 2014 года. На его борту находились 298 человек. Все они погибли. Международная совместная следственная группа (ССГ) в июне 2019 года назвала имена четырех подозреваемых в причастности к гибели рейса МН17: это россияне Игорь Гиркин (Стрелков), Сергей Дубинский, Олег Пулатов и украинец Леонид Харченко.
В МИД РФ тогда заявили, что в Москве «продолжают возникать справедливые вопросы относительно качества работы ССГ и опасения о предвзятости и однобокости ведущегося процесса». «Тем не менее РФ впредь будет оказывать содействие следствию с тем, чтобы была установлена истина о гибели рейса МН17, а реальные виновники произошедшего понесли справедливое наказание», — заявили в МИД.