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13:38 (мск), источник: Коммерсантъ

В Госдуме предложили изымать имущество родственников наркоторговцев

Депутаты Госдумы готовят законопроект, разрешающий изымать в доход государства имущество родственников наркоторговцев, сообщил ТАСС председатель парламентского комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев («Единая Россия»).

Источник: Reuters

По задумке авторов законопроекта, имущество можно будет конфисковать, если родственники наркоторговца не смогут доказать, что оно получено законным путем.

«У нас есть законопроект, речь идет о том, чтобы конфисковывать доходы не только у наркодилера, преступника, но и у родственников, которые нажились за счет наркопроизводства», — прокомментировал инициативу господин Пискарев.

Как отметил господин Пискарев, принцип разрабатываемого проекта аналогичен недавним разъяснением Конституционного суда, согласно которому можно изымать имущество родственников чиновников-коррупционеров.

Напомним, ранее президент России Владимир Путин поручил ввести уголовную ответственность за пропаганду наркотиков в интернете. В Совете федерации предложили за такую пропаганду сажать в тюрьмы на срок от 5 до 15 лет. МВД объявило о создании в 2020 году подразделения по борьбе с наркотиками в интернете.

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