В Госдуме предложили изымать имущество родственников наркоторговцев

По задумке авторов законопроекта, имущество можно будет конфисковать, если родственники наркоторговца не смогут доказать, что оно получено законным путем.
«У нас есть законопроект, речь идет о том, чтобы конфисковывать доходы не только у наркодилера, преступника, но и у родственников, которые нажились за счет наркопроизводства», — прокомментировал инициативу господин Пискарев.
Как отметил господин Пискарев, принцип разрабатываемого проекта аналогичен недавним разъяснением Конституционного суда, согласно которому можно изымать имущество родственников чиновников-коррупционеров.
Напомним, ранее президент России Владимир Путин поручил ввести уголовную ответственность за пропаганду наркотиков в интернете. В Совете федерации предложили за такую пропаганду сажать в тюрьмы на срок от 5 до 15 лет. МВД объявило о создании в 2020 году подразделения по борьбе с наркотиками в интернете.