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14:12 (мск), источник: РИА Новости

Госдума запретила продажу гаджетов без российского ПО

МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. Госдума приняла закон о запрете продажи электронной техники, например смартфонов и компьютеров, без предписанного правительством российского программного обеспечения (ПО).

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Закон, проект которого был внесен в июле депутатами Сергеем Жигаревым, Владимиром Гутеневым, Олегом Николаевым и Александром Ющенко, запрещает с 1 июля 2020 года продавать в России отдельные виды «технически сложных товаров» без предустановки российского программного обеспечения.

Перечни таких товаров, ПО и порядок его установки будет определять правительство. Депутаты в пояснительной записке предполагают, что это должны быть смартфоны, компьютеры и телевизоры с функцией «смарт-ТВ».

Закон обеспечит защиту интересов российского бизнеса, что позволит уменьшить количество злоупотреблений со стороны крупных иностранных компаний, работающих в сфере информационных технологий, считают его авторы.

В июле Жигарев, Гутенев, Николаев и Ющенко также внесли законопроект об административной ответственности за нарушение запрета на продажу отдельных видов электронных устройств без предустановленного российского ПО с 1 января 2021 года. Штраф для юрлиц предлагается установить в размере от 50 до 200 тысяч рублей, для должностных лиц — от 30 до 50 тысяч. Пока что документ не прошел первое чтение.

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