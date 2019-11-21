Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Названы 8 бюджетных мест, которые не хуже известных курортовКакие доступные места очень похожи на дорогостоящие туристические направления
Фоторепортажи
69В Нидерландах выбрали лучшие снимки природы
16Названы самые смешные фото дикой природы 2019 года
18:39 (мск), источник: Интерфакс

Российские силовые ведомства получили право сбивать беспилотники

Москва. 21 ноября. INTERFAX.RU — Госдума в четверг поддержала в окончательном чтении законопроект, наделяющий сотрудников нескольких ведомств полномочиями сбивать беспилотные летательные аппараты в случае угрозы безопасности.

Источник: AP 2019
Новость
Нефтяной рынок начало лихорадить после пожаров в Саудовской Аравии. Их устроили с помощью самой доступной технологии

В первом чтении законопроект, которым вносятся поправки в ряд законов, касающиеся предотвращения использования беспилотников для обеспечения безопасности граждан и объектов инфраструктуры, был принят в сентябре.

Принятый закон наделяет Федеральную службу безопасности (ФСБ), Федеральную службу охраны (ФСО), МВД, Службу внешней разведки (СВР), Росгвардию и Федеральную службу исполнения наказания (ФСИН) полномочиями по «пресечению нахождения беспилотных воздушных судов в воздушном пространстве в установленных законом целях, в том числе посредством подавления или преобразования сигналов дистанционного управления беспилотными воздушными судами, а также повреждения или уничтожения таких судов».

ФСИН включили в перечень правоохранительных и силовых структур после обращения руководства ведомства в ходе второго чтения законопроекта. Также в закон во время процедуры второго чтения была внесена норма, предоставляющая возможность представителям правоохранительных органов и спецслужб забирать пульты управления и самостоятельно сажать беспилотники, если они представляют угрозу для людей.

Читайте также
Минздрав назвал новую дату изменения правил медосмотра водителей
СМИ: футболист сборной России перейдет в туринский «Ювентус»
Госдума запретила продажу гаджетов без российского ПО
Уволенный детский трансплантолог рассказал об уголовном деле
Российская чемпионка мира рассказала о жизни на 50 тысяч рублей
Жителей Омска удивил синий омлет в школьной столовой
Авиапассажир придумал, как проходить в самолет без очереди
Здоровье
Что мешает вам быть бодрыми и продуктивным Давайте разбираться, что «отравляет» вашу жизнь и как это исправить.
Hi-Tech
Эксперты предсказывают повышение цен на смартфоны из-за закона об обязательном российском ПО Из-за нового закона об обязательной установке российских приложений
Кино
Семья поддержала Анну Михалкову на премьере «Давай разведемся!» Актриса представила в Москве новую комедию со своим участием
Авто
В США выбрали 12 лучших автомобилей (список) На автосалоне, проходящем сейчас в Лос-Анджелесе, были объявлены финалисты ежегодной премии «Североамериканский автомобиль и грузовик года». 50 журналистов определят победителей в трех номинациях на автошоу в Детройте в январе 2020 года
Недвижимость
Россияне отказались от европейских вилл
В Совете Федерации подтвердили законность посуточной аренды
Новостройки продолжают дорожать
Можно ли теперь сдавать квартиру посуточно?
Популярные темы на «Детях»
Бутылки налево, картонки направо (с) 273
Вот как выглядит скупердяйство и жмотничество. 233
Мужчина с двумя детьми : стоит или нет? 165
Отказали в услуге из за маленького ребенка. 153
Леди
Елена Зеленская посетила форум в уютном терракотовом свитшоте Первая леди Украины покорила публику стильным нарядом.
Дом
В России есть Город мертвых. Как он выглядит (фото)
Эксперт рассказал, как проверить наличие камер в арендуемом жилье
Пять мифов о жизни в новостройках
В России объявили конец коммунальной «вакханалии из 90-х»
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь