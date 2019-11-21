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17:22 (мск), источник: Интерфакс

В МИД РФ назвали провокацией видео с сербским чиновником и российским военным

Москва. 21 ноября. INTERFAX.RU — История с видеозаписью возможной передачи денег российским военным сербскому чиновнику — это провокация перед встречей на высшем уровне, заявила в четверг официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

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Сейчас у нас должны состояться контакты на высшем уровне. Мы уже привыкли, что перед контактами на высшем, высоком уровне где-то за неделю, за несколько дней появляются какие-то интересные сюжеты, выдаются за какие-то сенсации. Потом проходит время — все это либо дезавуируется, либо оказывается наскоро состряпанной провокацией.
Мария Захарова
официальный представитель МИД РФ

Захарова отметила важность того, чтобы были подтверждены все факты в этой истории. «И какого это времени видео? И кто на нем изображен? Когда это все делалось? Кто это монтировал? А потом я буду комментировать», — сказала представитель министерства.

«Я не могу комментировать все видео, которые появляются. Я не ухожу ни от каких вопросов. Я обязательно вернусь к этой теме тогда, когда у меня будут какие-то факты», — сказала официальный представитель МИД РФ, отметив, что эти факты были бы ключевыми для того, чтобы делать комментарии.

В четверг президент Сербии Александр Вучич подтвердил, что 4 декабря планирует провести переговоры с российским президентом Владимиром Путиным.

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Ранее в четверг агентство безопасности и информации Сербии подтвердило местному телерадиоканалу RTS аутентичность кадров, на которых запечатлен российский военный Георгий Клебан, передающий деньги вероятному сербскому агенту.

Видеозапись появилась на Youtube 17 ноября. На ней предполагаемый сотрудник российской военной разведки передает сумку человеку, который, предположительно, является высокопоставленным сотрудником разведслужб Сербии на встрече в Белграде. Затем, судя по видеозаписи, серб достает конверт с деньгами из той же сумки.

Сербская газета «Политика» написала, что упомянутое видео было снято несколько лет назад. Издание также утверждает, что человек, якобы являющийся сербским силовиком, на самом деле не имеет отношения к структурам безопасности в стране.

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