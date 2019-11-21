18:09 (мск), источник: BFM.ru
Экс-глава СПЧ считает закон о физлицах-иноагентах абракадаброй
Соавтор закона «О средствах массовой информации»,
«Я знаком с этим законопроектом, и он у меня вызывает самое критическое отношение. Потому что с точки зрения юриспруденции — это просто абракадабра. Здесь перепутано все, и представить себе, что физическое лицо может быть средством массовой информации, — это юридический нонсенс, поскольку, согласно закону о СМИ, средство массовой информации — это форма периодического распространения массовой информации. А человек не может быть формой», — сказал Федотов «Интерфаксу» в четверг.
«Здесь перепутаны субъекты и объекты права. Это ошибки на уровне второго курса юридического факультета. И если с этим разбираться серьезно, то они очевидны», — считает он.
«Если говорить о политической стороне дела, то, насколько я могу судить из комментариев создателей этого законопроекта, смысл заключается в том, чтобы ответить зеркальными мерами на ущемление российских журналистов в США и других странах. Но для этого совершенно не надо придумывать историю с иностранными агентами. У нас в законе о СМИ еще с 1991 года есть норма о том, что российское правительство вправе принять зеркальные меры в отношении тех стран, в которых ущемляются права российских журналистов. Вот это и надо было сделать, и не надо городить турусы на колесах», — сказал Федотов.
«Все это делается гораздо проще, и тогда не возникает опасений у общества, что любого человека могут признать средством массовой информации, и тем более иностранным агентом», — отметил он.
«Я, например, получаю зарплату в университете, а в университете учатся на платной основе иностранные студенты. Значит, я получаю деньги из иностранного источника и рискую стать иностранным агентом, как и все другие преподаватели. Но все уважающие себя российские университеты и институты обучают
Госдума в четверг приняла в третьем, окончательном чтении закон, по которому иностранными агентами могут быть признаны физические лица, распространяющие сообщения
Согласно положениям закона, «физическое лицо или российское юридическое лицо, распространяющее сообщения и материалы, которые созданы и распространены иностранным СМИ, выполняющим функции иностранного агента, или российским юридическим лицом, учрежденным иностранным