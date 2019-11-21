20:15 (мск), источник: BBC News Русская служба
Премьеру Израиля Биньямину Нетаньяху предъявили обвинения в коррупции
Генпрокуратура Израиля предъявила официальные обвинения
Сам Нетаньяху ранее называл эти обвинения безосновательными.
В чем обвиняют Нетаньяху
В первом случае Нетаньяху якобы попросил издателя национальной ежедневной израильской газеты «Едиот ахронот» («Последние новости») освещать деятельность израильских властей в позитивном ключе — в обмен на помощь в обуздании прямых конкурентов газеты.
Полиция полагает, что обвинения по этому делу следует предъявить и редактору «Едиот ахронот» Арнону Мозесу.
Во втором случае Нетаньяху, занимающего пост
Арнон Милчен выступал продюсером в десятках голливудских фильмов, в числе которых — «Бойцовский клуб», «Исчезнувшая», «Бёрдмэн» и «Выживший». По мнению полицейских, ему также нужно предъявить обвинения в коррупции.
Как утверждается в официальном заявлении полиции, после получения подарков Нетаньяху стал активно продвигать так называемый закон Милчена, который на 10 лет освобождал бы от уплаты налогов израильтян, вернувшихся на родину
В итоге принятию этого документа помешало министерство финансов.
Кроме того, полиция также подозревает премьера в мошенничестве и нарушении своих обязательств в деле с австралийским миллиардером Джеймсом Пэкером. Как сообщал в декабре прошлого года израильский Channel 10, Пэкер рассказал следователям, что дарил подарки