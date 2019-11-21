Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
 Ученые напечатали на 3D-принтере человеческую кожу Американским ученым впервые удалось создать на 3D-принтере идентичный натуральному образец человеческой кожи
Фоторепортажи
2478-я годовщина военного парада 1941 года
16Названы самые смешные фото дикой природы 2019 года
20:15 (мск), источник: BBC News Русская служба

Премьеру Израиля Биньямину Нетаньяху предъявили обвинения в коррупции

Генпрокуратура Израиля предъявила официальные обвинения премьер-министру Биньямину Нетаньяху. Его обвиняют во взяточничестве, мошенничестве и злоупотреблении доверием.

Источник: AP 2019

Сам Нетаньяху ранее называл эти обвинения безосновательными.

В чем обвиняют Нетаньяху

В первом случае Нетаньяху якобы попросил издателя национальной ежедневной израильской газеты «Едиот ахронот» («Последние новости») освещать деятельность израильских властей в позитивном ключе — в обмен на помощь в обуздании прямых конкурентов газеты.

Полиция полагает, что обвинения по этому делу следует предъявить и редактору «Едиот ахронот» Арнону Мозесу.

Во втором случае Нетаньяху, занимающего пост премьер-министра с 2009 года, подозревают в получении подарков на сумму не менее миллиона шекелей (более 280 тысяч долларов) — от голливудского магната и продюсера Арнона Милчена и других своих сторонников.

Как сообщает Jerusalem Post, в числе подарков были сигары и шампанское — таким образом Милчен «расплатился» за помощь в получении американской визы.

Арнон Милчен выступал продюсером в десятках голливудских фильмов, в числе которых — «Бойцовский клуб», «Исчезнувшая», «Бёрдмэн» и «Выживший». По мнению полицейских, ему также нужно предъявить обвинения в коррупции.

Читайте также
Стало известно об отказе Путина «дарить» Нетаньяху освобождение израильтянки

Как утверждается в официальном заявлении полиции, после получения подарков Нетаньяху стал активно продвигать так называемый закон Милчена, который на 10 лет освобождал бы от уплаты налогов израильтян, вернувшихся на родину из-за границы.

В итоге принятию этого документа помешало министерство финансов.

Кроме того, полиция также подозревает премьера в мошенничестве и нарушении своих обязательств в деле с австралийским миллиардером Джеймсом Пэкером. Как сообщал в декабре прошлого года израильский Channel 10, Пэкер рассказал следователям, что дарил подарки премьер-министру и его жене Саре.

BBC В данном материале на законных основаниях могут быть размещены дополнительные визуальные элементы. "BBC News Русская служба" не несет ответственности за их содержимое.
Московские депутаты пожаловались Путину на фонд для бездомных "Ночлежка"...
Премьеру Израиля Биньямину Нетаньяху предъявили обвинения в коррупции
Минздрав назвал новую дату изменения правил медосмотра водителей
Жителей Омска удивил синий омлет в школьной столовой
Уволенный детский трансплантолог рассказал об уголовном деле
Российская чемпионка мира рассказала о жизни на 50 тысяч рублей
Авиапассажир придумал, как проходить в самолет без очереди
На Южном Урале пенсионеры устроили «банный бунт»
Здоровье
Что мешает вам быть бодрыми и продуктивным Давайте разбираться, что «отравляет» вашу жизнь и как это исправить.
Hi-Tech
Эксперты предсказывают повышение цен на смартфоны из-за закона об обязательном российском ПО Из-за нового закона об обязательной установке российских приложений
Кино
Семья поддержала Анну Михалкову на премьере «Давай разведемся!» Актриса представила в Москве новую комедию со своим участием
Авто
В США выбрали 12 лучших автомобилей (список) На автосалоне, проходящем сейчас в Лос-Анджелесе, были объявлены финалисты ежегодной премии «Североамериканский автомобиль и грузовик года». 50 журналистов определят победителей в трех номинациях на автошоу в Детройте в январе 2020 года
Недвижимость
Россияне отказались от европейских вилл
В Совете Федерации подтвердили законность посуточной аренды
Новостройки продолжают дорожать
Можно ли теперь сдавать квартиру посуточно?
Популярные темы на «Детях»
Вот как выглядит скупердяйство и жмотничество. 246
Мужчина с двумя детьми : стоит или нет? 176
Отказали в услуге из за маленького ребенка. 158
В каком возрасте мальчику начинать рассказывать о сексуальных отношениях 134
Леди
Елена Зеленская посетила форум в уютном терракотовом свитшоте Первая леди Украины покорила публику стильным нарядом.
Дом
В России есть Город мертвых. Как он выглядит (фото)
Эксперт рассказал, как проверить наличие камер в арендуемом жилье
Пять мифов о жизни в новостройках
В России объявили конец коммунальной «вакханалии из 90-х»
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь