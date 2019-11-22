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10:41 (мск), источник: Lenta.Ru

На Украине обвинили ФСБ в использовании «методов Джокера»

Аналитик Комитета избирателей Украины Денис Рыбачок считает, что ФСБ России собирается использовать методы украинского пранкера Джокера для сбора компромата на политиков Украины. Об этом сообщает УНИАН.

«Меня беспокоит, что депутаты — как от “Слуги народа”, так и от других политических сил — достаточно безответственно относятся к переписке в Telegram или социальных сетях», — отметил Рыбачок.

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Он напомнил, что политики неоднократно подтверждали подлинность опубликованных пранкером переписок. «И это люди, которые имеют доступ к государственной тайне! Если они позволяют себе настолько безответственно относиться к подобным вещам, то не является ли это риском для государственной безопасности?» — поинтересовался эксперт.

По его мнению, спецслужбы иностранных государств могут применить методы пранкеров и использовать полученную информацию против украинских политиков. «Если условный “Джокер” обладает доступом к этой информации, то можно не сомневаться, что ФСБ Российской Федерации точно так же имеет доступ к этой информации», — подчеркнул он.

По мнению аналитика, в России уже вполне могли собрать компромат как на депутатов, так и на руководителей правоохранительных и других органов.

Джокером называет себя украинский пранкер, добившийся извинений от замешанного в секс-скандале депутата Богдана Яременко. Пранкер представился генеральным прокурором страны Русланом Рябошапкой и заставил Яременко, попавшегося на переписке с проституткой, извиниться перед коллегами по фракции «Слуга народа» и президентом Владимиром Зеленским.

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