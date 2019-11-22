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12:28 (мск), источник: Ведомости

Кремль объявил дату большой пресс-конференции Путина

Ежегодная большая пресс-конференция президента Владимира Путина пройдет 19 декабря, сообщает Кремль. Уже открыта аккредитация для журналистов.

Источник: РИА "Новости"

Место проведения пресс-конференции в Кремле не сообщили. Журналисты должны аккредитоваться на мероприятие до 5 декабря.

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Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что Путин проведет традиционную пресс-конференцию в середине декабря.

Предыдущая большая пресс-конференция Путина прошла 20 декабря 2018 г. Она длилась почти четыре часа. Тогда президент ответил на вопросы об оккупации Донбасса, гибели журналистов в ЦАР и желании править миром.

Пресс-конференция этого года станет 15-й по счету, которую проводит Путин. Первую пресс-конференцию президент провел 18 июля 2001 г. в Кремле накануне саммита «большой восьмерки». На мероприятии присутствовали 400 журналистов, которые за 1 час 33 минуты задали 22 вопроса об экономическом и политическом развитии России, о ситуации в Чечне и другие.

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