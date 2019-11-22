Замгенпрокурора объяснил, зачем Минздрав ввел тесты на наркотики для водителей

Проблема возникла из-за разночтений в законодательстве, объяснил замгенпрокурора. В МВД не получают эти данные и не знают, что соискатель водительского удостоверения может состоять на учете.
В результате права выдаются алкоголикам и наркоманам. По заявлениям прокуроров затем около 80 000 человек были лишены водительских удостоверений.
Генпрокуратура ранее обращала на это внимание и призывала Минздрав, МВД и правительство решить эту проблему «раз и навсегда», напомнил он.
«Но, видимо, Минздрав нашел такой способ необычный для решения этого вопроса и совершил ошибку, которая будет исправлена», — добавил Буксман.
Ранее Минздрав издал приказ о введении обязательных проверок на алкоголизм и употребление наркотиков десяти видов с 22 ноября. В последние дни в соцсетях стали появляться сообщения о длинных очередях в кабинеты для медкомиссии и фотографии объявлений о том, что с 22 ноября справка для ГАИ подорожает с 5000 до 9000 рублей. До сих пор проверки на наркотики проводились по усмотрению врачей.
21 ноября президент Владимир Путин назвал повышение стоимости прохождения медкомиссии «чушью». Он сказал, что при МРОТ в 11 280 рублей странно устанавливать цену в 5000 рублей за справку, чтобы человек отдавал за нее «ползарплаты». Он отметил нужность тестирования, но предложил вводить его разумно и хотя бы поэтапно.