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13:01 (мск), источник: Интерфакс

Замгенпрокурора объяснил, зачем Минздрав ввел тесты на наркотики для водителей

Москва. 22 ноября. INTERFAX.RU — Минздрав совершил ошибку, когда объявил о введении обязательных тестов на наркотики перед получением водительских прав, но она будет исправлена, заявил первый замгенпрокурора Александр Буксман. Он предположил, что министерство так пыталось решить проблему отсутствия у ГИБДД данных о состоящих на учете наркоманах и алкоголиках.

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Проблема возникла из-за разночтений в законодательстве, объяснил замгенпрокурора. В МВД не получают эти данные и не знают, что соискатель водительского удостоверения может состоять на учете.

В результате права выдаются алкоголикам и наркоманам. По заявлениям прокуроров затем около 80 000 человек были лишены водительских удостоверений.

Генпрокуратура ранее обращала на это внимание и призывала Минздрав, МВД и правительство решить эту проблему «раз и навсегда», напомнил он.

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«Но, видимо, Минздрав нашел такой способ необычный для решения этого вопроса и совершил ошибку, которая будет исправлена», — добавил Буксман.

Ранее Минздрав издал приказ о введении обязательных проверок на алкоголизм и употребление наркотиков десяти видов с 22 ноября. В последние дни в соцсетях стали появляться сообщения о длинных очередях в кабинеты для медкомиссии и фотографии объявлений о том, что с 22 ноября справка для ГАИ подорожает с 5000 до 9000 рублей. До сих пор проверки на наркотики проводились по усмотрению врачей.

21 ноября президент Владимир Путин назвал повышение стоимости прохождения медкомиссии «чушью». Он сказал, что при МРОТ в 11 280 рублей странно устанавливать цену в 5000 рублей за справку, чтобы человек отдавал за нее «ползарплаты». Он отметил нужность тестирования, но предложил вводить его разумно и хотя бы поэтапно.

Минздрав отменил предыдущий приказ и перенес введение тестирования на июль 2020 года.

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