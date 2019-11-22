13:27 (мск), источник: Ведомости
Песков пообещал, что Минздрав доработает новые правила медосмотра водителей
Ведомство не все просчитало, отметил
Министерство здравоохранения доработает новые правила медосмотра россиян при получении или перевыпуске водительских прав. Об этом заявил
«Если таким образом это доходит до абсурда, то Минздрав внесет необходимые корректировки, здесь не должно быть сомнения», — пообещал Песков.
Новые правила раскритиковал и заместитель генпрокурора России Александр Буксман. По его словам, проблема заключается в том, что данные о состоящих на учете алкоголиках и наркоманах не поступают в МВД. «Они не знают, что лицо, претендующее на получение водительских прав, состоит на учете», — пояснил Буксман (цитата по «Интерфаксу»).
По его словам, ранее Генпрокуратура предупреждала об этой проблеме Минздрав, МВД и правительство. Эту проблему надо решить комплексно «раз и навсегда», сказал Буксман. «Но, видимо, Минздрав нашел такой способ необычный для решения этого вопроса и совершил ошибку, которая будет исправлена», — добавил представитель надзорного ведомства. Буксман пообещал, что Генпрокуратура дополнительно изучит новый порядок медосвидетельствования и его стоимость.
В начале июля Минздрав предложил включить в процедуру обязательного медосвидетельствования сдачу анализа на наличие наркотиков в организме и пристрастие к алкоголю. Приказ ведомства с новыми правилами должен был вступить в силу 22 ноября.
Приказ Минздрава вызвал ажиотаж среди водителей в регионах. С 20 ноября автомобилисты стали занимать очереди в наркодиспансеры. В четверг, 21 ноября, замминистра здравоохранения Олег Салагай заявил, что в связи с обеспокоенностью россиян Минздрав решил перенести вступление в силу нового порядка медосмотра водителей. Теперь нововведения вступят в силу 1 июля 2020 г.
Ранее новые правила медосмотра раскритиковал президент Владимир Путин. «Это чушь какая-то», — сказал он. По его словам, нововведение может привести к росту цен на справки. Дополнительные обследования, связанные с употреблением наркотиков, необходимы, добавил он. «Но надо вводить это