Победа на выборах в Госдуму не должна быть самоцелью для ЕР, уверен Грызлов

«И зарубежный, и российский опыт подтверждает: те политические партии, которые думают только об избирательных кампаниях, проигрывают свои избирательные кампании. “Единая Россия” выигрывала парламентские выборы в том числе и потому, что не считала победу на выборах самоцелью. Опасной ошибкой будет считать, что можно выиграть выборы в 2021 году, не развивая, не совершенствуя другие направления партийной работы, кроме предвыборной агитации», — сказал Грызлов на расширенном заседании экспертного совета ЕР в пятницу.
Он отметил, что рейтинг «Единой России» к моменту парламентских выборов «должен стать существенно выше». Положительные результаты партийной работы, в свою очередь, должны стать «более ощутимы для граждан страны, для жителей каждого региона», добавил Грызлов.
«Хотел бы особо подчеркнуть именно эту связь: связь между рейтингом партии, ее результатами на выборах и повседневной практической работой… Чтобы обеспечить парламентское большинство, необходимо очень серьезное обновление. Это обновление не закончено, хотя его контуры во многом определены», — заключил председатель высшего совета ЕР.