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16:38 (мск), источник: Коммерсантъ

Путин рассказал о перспективах развития российской армии

Доля современного оружия российской армии должна быть доведена до 70%, заявил президент России Владимир Путин. Он добавил, что уже сейчас некоторые образцы оружия в армии страны «опережают зарубежные аналоги на годы вперед».

Источник: Пресс-служба Президента России

«В ближайшие годы доля современного оружия и техники в армии и на флоте, в других силовых структурах будет увеличиваться и должна быть доведена до 70%. И в дальнейшем — стабильно поддерживаться на данном уровне», — заявил президент на заседании Совета безопасности России. По его словам, в ближайшие десять лет необходимо продолжать укреплять развитие военного, технического и кадрового потенциала военной организации РФ.

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Путин призвал не допускать сбоев в переоборудовании предприятий оборонно-промышленного комплекса (ОПК) для выпуска современных видов вооружения. «Организациям ОПК необходимо повысить уровень производственно-технической готовности… Мы должны подумать об этом заранее — так, как мы действовали на предыдущем этапе», — сказал он, добавив, что на переоборудование ОПК были выделены значительные средства.

В следующем году начнется формирование госпрограммы вооружения до 2033 года и программы развития оборонно-промышленного комплекса, сообщил президент. «Речь идет о современных и перспективных образцах высокоточного оружия и средств воздушно-космической обороны», — сказал Владимир Путин.


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По его словам, в будущей госпрограмме будут учтены активное применение технологий искусственного интеллекта при создании военной продукции, расширение линейки беспилотных разведывательных и ударных летательных аппаратов, лазерных и гиперзвуковых систем — «оружия, основанного на новых физических принципах», а также роботизированные комплексы, «способные выполнять разноплановые задачи на поле боя».

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Президент призвал не допускать сбоев с индексацией денежного довольствия военным. «Достойные условия жизни и службы — важнейшее, определяющее направление развития всей военной организации», — заявил он. Владимир Путин считает, что одним из приоритетов развития армии является повышение престижа военной службы, что связано напрямую с укреплением системы соцгарантий. По словам президента, за последние два года денежное довольствие военных выросло на 8,3%, а также увеличились военные пенсии и проводится обеспечение жильем.

В марте министр обороны России Сергей Шойгу отчитался об оснащенности армии современным оружием. По его словам, к началу 2019 года оснащенность вооруженных сил современным вооружением возросла в 3,8 раза — с 16% до 61,5%.

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