Людмила Нарусова о признании граждан иностранными агентами: закон ненужный, нелогичный и двусмысленный

По мнению политика, такой закон вообще не нужен, потому что уже есть «достаточная законодательная база, в том числе репрессивная, по средствам массовой информации».
Нарусова отметила, что нелогично принимать закон, который, по словам одного из его соавторов депутата Андрея Климова, коснется 20−30 человек в стране с населением в 140 млн.
Сенатор добавила, что в новом законе много двусмысленностей, которые оставляют свободу трактовки, «а, значит, произвола». Например, в нем говорится, что иностранным агентом могут признать того, кто получает финансирование из-за рубежа за то, что распространяет материалы СМИ — иностранных агентов. «Как доказать, что эти деньги именно за то, что он опубликовал?», — говорит Нарусова.
Политик считает, что главная проблема состоит в том, по какой причине «люди, которые хотят узнать какую-то информацию, обращаются к зарубежным средствам?». Она полагает, что дело в том, что отечественным СМИ люди уже не верят. По ее мнению, самое плохое — что российские СМИ вообще молчат о проблемах в стране.
Закон, который позволяет признавать граждан России иностранными агентами, Госдума приняла 21 ноября. Помимо прочего, он также обязывает людей, которых признали иностранными агентами, создать в России юридическое лицо.
Депутат Госдумы Леонид Левин пояснил, что у журналистов, которые работают в СМИ — иностранных агентах и пишут об общественно-политической обстановке в стране, есть риск попасть в реестр.