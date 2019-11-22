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17:09 (мск), источник: BBC News Русская служба

В столице Зимбабве появится проспект Леонида Брежнева

В столице Зимбабве появится проспект Леонида Брежнева, решило правительство страны. Кабинет министров поддержал идею о переименовании некоторых улиц и правительственных зданий в Хараре и других городах.

Источник: Reuters

Как сообщила официальная газета Herald, большинство улиц будут переименованы в честь национальных героев Зимбабве, а также «деятелей национального движения региона».

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Так, в столице Хараре появятся авеню Агостиньо Нето (первый президент независимой Анголы), Патриса Лумумбы и Гамаля Абделя Нассера.

Имя Брежнева получит Файф-авеню, на которой находится несколько посольств, в том числе российское. Дипломатические отношения между Зимбабве и СССР были установлены в 1981 году, в бытность Брежнева генеральным секретарем.

По словам и.о. министра по информации, рекламе и телерадиовещанию Манголисо Ндлову, была создана специальная комиссия во главе с вице-президентом страны, которая прорабатывала новые названия.

«Правительство приняло к сведению, что через выбор названия каждая община или сообщество выражает свою индивидуальность и культуру, рассказывает свою историю и демонстрирует свою приверженность своим ценностям, убеждениям, нормам и взгляду на мир», — сказал он.

Источник: Русская служба Би-би-си

Несколько улиц в Хараре и других населенных пунктах Зимбабве получили имя нынешнего президента Эммерсона Дамбудзо Мнангагвы.

Среди других известных людей, имена которых теперь будут носить зимбабвийские улицы и бульвары, можно выделить бывшего лидера Кубы Фиделя Кастро и «председателя Мао» — основателя Китайской Народной Республики Мао Цзэдуна.

Решение властей понравилось не всем. Оппоненты считают, что оно в первую очередь продиктовано тщеславием, в частности действующего президента, и никоим образом не способствует снижению гигантской инфляции в стране.

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