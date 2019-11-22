18:13 (мск), источник: РИА Новости
МИД Швеции пожаловался, что россияне боятся посещать страну
МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Министр иностранных дел Швеции Анн Линде пожаловалась, что иностранцы не хотят посещать страну
По ее словам, имидж Швеции все чаще связывают с организованной преступностью и бандитизмом.
«Случалось, например, что приглашенные представители российского гражданского общества не приезжали к нам на встречи, испугавшись, что у нас небезопасно. Это может показаться нелепым, но это правда», — сообщила Линде.
Она заявила, что некоторые СМИ освещают только негативные события в Швеции.
«Мы должны работать над тем, чтобы поставить заслон дезинформации и показать, что правительство и полиция делают все возможное для борьбы со стрельбой и бандитизмом, которые на самом деле случаются», — добавила министр.
Анн Линде возглавила шведский МИД в сентябре этого года. Ранее она посещала Россию, будучи министром внешней торговли.