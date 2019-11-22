Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
 Ученые напечатали на 3D-принтере человеческую кожу Американским ученым впервые удалось создать на 3D-принтере идентичный натуральному образец человеческой кожи
Фоторепортажи
15В Венеции сильнейшее наводнение с 1966 года
8Стрельба в колледже в Благовещенске
18:13 (мск), источник: РИА Новости

МИД Швеции пожаловался, что россияне боятся посещать страну

МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Министр иностранных дел Швеции Анн Линде пожаловалась, что иностранцы не хотят посещать страну из-за ее негативного образа за рубежом. Об этом она поделилась с Aftonbladet.

По ее словам, имидж Швеции все чаще связывают с организованной преступностью и бандитизмом.

Читайте также
Названы лучшие паспорта в мире

«Случалось, например, что приглашенные представители российского гражданского общества не приезжали к нам на встречи, испугавшись, что у нас небезопасно. Это может показаться нелепым, но это правда», — сообщила Линде.

Она заявила, что некоторые СМИ освещают только негативные события в Швеции.

«Мы должны работать над тем, чтобы поставить заслон дезинформации и показать, что правительство и полиция делают все возможное для борьбы со стрельбой и бандитизмом, которые на самом деле случаются», — добавила министр.

Анн Линде возглавила шведский МИД в сентябре этого года. Ранее она посещала Россию, будучи министром внешней торговли.

 Адвокат объяснил, куда делось оборудование с украинских кораблей
Что будет с оскорбившей жителей Петрозаводска чиновницей
Путин рассказал о перспективах развития российской армии
Главу подмосковного города задержали за мошенничество
В деревне Вандам поставили памятник Жан-Клоду Ван Дамму
Застройщик продал жильцам квартиры с видом на озеро из пленки
Ученые нашли под землей тысячелетний корабль викингов (видео)
Ипотека дешевеет. Чем это опасно для заемщиков
Здоровье
Пес почуял раковую опухоль хозяйки и спас ее жизнь Странное поведение пса заставило женщину обратиться к врачу.
Hi-Tech
Эксперты предсказывают повышение цен на смартфоны из-за закона об обязательном российском ПО Из-за нового закона об обязательной установке российских приложений
Кино
Семья поддержала Анну Михалкову на премьере «Давай разведемся!» Актриса представила в Москве новую комедию со своим участием
Авто
Илон Маск показал «автомобиль будущего» Илон Маск представил прототип автомобиля из фильмов о будущем
Недвижимость
Россияне отказались от европейских вилл
В Совете Федерации подтвердили законность посуточной аренды
Новостройки продолжают дорожать
Можно ли теперь сдавать квартиру посуточно?
Дети
День матери: фотографии мам, которые не оставят равнодушным 24 ноября в России отмечают День матери. Не забудьте поздравить своих мам!
Леди
В моду вошло окрашивание волос из 90-х Современные звезды и блогеры повторяют окрашивание в стиле рыжей бестии из Spice Girls – Джерри Холлиуэлл.
Дом
В России есть Город мертвых. Как он выглядит (фото)
Эксперт рассказал, как проверить наличие камер в арендуемом жилье
Пять мифов о жизни в новостройках
В России объявили конец коммунальной «вакханалии из 90-х»
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь