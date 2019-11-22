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18:29 (мск), источник: ТАСС

Глава ХДС предложила однопартийцам определиться с политическим курсом

Как заявила Аннегрет Крамп-Карренбауэр, всем, кого не устраивает ее план, лучше сразу закончить сотрудничество с партией.

Источник: Reuters

БЕРЛИН, 22 ноября. /ТАСС/. Глава германского Христианско-демократического союза (ХДС) Аннегрет Крамп-Карренбауэр предложила делегатам проходящего в Лейпциге съезда определиться — нравится им предложенный ею политический курс или нет. С соответствующим заявлением она выступила в пятницу, ее речь транслировали немецкие телеканалы.

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«Если вы считаете, что Германия в том виде, в каком ее хочу видеть я, не соответствует вашим представлениям, если вы думаете, что путь, который я хочу пройти вместе с вами, не является важным, то давайте сегодня выскажемся и все закончим — здесь и сейчас», — сказала Крамп-Карренбауэр. «Но если считаете, что вы хотите именно такую Германию, то давайте здесь и сейчас закатаем рукава и приступим [к работе]», — подчеркнула она. Нынешний председатель партии находится на протяжении последнего времени под огнем критики из-за низкого рейтинга и провала на последних земельных выборах в Тюрингии.

При этом потенциальный конкурент на пост главы ХДС Фридрих Мерц демонстративно заявил на съезде о лояльности Крамп-Карренбауэр. «Мы лояльны по отношению к нашему председателю, к руководству нашей партии и правительству», — сказал он.


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Местные наблюдатели тем не менее отметили следующий пассаж из сегодняшней речи: «Не этот партийный съезд будет принимать ключевые решения, но съезд, который состоится через год». Понимать его посыл можно по-разному, ведь именно в следующем году ХДС намерен принять решение о том, кто станет основным кандидатом от партии на пост канцлера на следующих парламентских выборах и тем самым потенциальным преемником Меркель. Мерц от идеи выставить свою кандидатуру, таким образом, пока не отказался.

Ранее Мерц подверг резкой критике работу нынешнего кабмина под руководством Ангелы Меркель, охарактеризовав ее «отвратительной».

В 2018 году он неожиданно вернулся в немецкую политику — собирался занять должность главы ХДС, так как этот пост решила покинуть Меркель. Его называли полным антиподом нынешнего канцлера. СМИ припоминали, что у него с Меркель — еще с тех пор, как он в 2000—2002 годы возглавлял парламентскую фракцию консерваторов — давние счеты. В итоге председателем партии ему стать не удалось: большинством делегатов съезда новым руководителем была избрана Аннегрет Крамп-Карренбауэр.

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