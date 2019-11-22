18:29 (мск), источник: ТАСС
Глава ХДС предложила однопартийцам определиться с политическим курсом
Как заявила Аннегрет
БЕРЛИН, 22 ноября. /ТАСС/. Глава германского
«Если вы считаете, что Германия в том виде, в каком ее хочу видеть я, не соответствует вашим представлениям, если вы думаете, что путь, который я хочу пройти вместе с вами, не является важным, то давайте сегодня выскажемся и все закончим — здесь и сейчас», — сказала
При этом потенциальный конкурент на пост главы ХДС Фридрих Мерц демонстративно заявил на съезде о лояльности
Местные наблюдатели тем не менее отметили следующий пассаж из сегодняшней речи: «Не этот партийный съезд будет принимать ключевые решения, но съезд, который состоится через год». Понимать его посыл можно
В 2018 году он неожиданно вернулся в немецкую политику — собирался занять должность главы ХДС, так как этот пост решила покинуть Меркель. Его называли полным антиподом нынешнего канцлера. СМИ припоминали, что у него с Меркель — еще с тех пор, как он в 2000—2002 годы возглавлял парламентскую фракцию консерваторов — давние счеты. В итоге председателем партии ему стать не удалось: большинством делегатов съезда новым руководителем была избрана Аннегрет