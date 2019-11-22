19:18 (мск), источник: ТАСС
Трамп заявил, что Помпео может пойти на выборы в сенат от штата Канзас
Госсекретарь США может победить на выборах с огромным перевесом, считает американский лидер.
По его словам, Помпео «нравится то, что он делает» на посту госсекретаря США, однако если возникнет угроза того, что республиканцы могут потерять на выборах 2020 года место сенатора от Канзаса, то Помпео может выдвинуть свою кандидатуру и «победить с огромным перевесом».
На всеобщих выборах в США 3 ноября 2020 года будут избраны президент и