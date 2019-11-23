Подполковника СБУ заподозрили в работе на российские спецслужбы

По данным украинских следователей, военный покинул Украину еще в 2017 году. Он пересек границу с Белоруссией и после на родину не возвращался. Подозревается, что он действовал в интересах иностранного государства, сотрудничал с российскими спецслужбами, а также собирал и передавал сведения с ограниченным доступом.
Уголовное дело по данному факту было возбуждено еще в 2018 году.
Отмечается, что в случае появления подполковника на территории Украины его немедленно доставят в суд для избрания меры пресечения.
20 ноября ФСБ сообщила о задержании в Ростовской области военнослужащего по подозрению в госизмене. Им оказался старший лейтенант Руслан Артыков. По данным спецслужбы, офицер собирал секретные военные сведения о Вооруженных силах России по заданию Главного управления разведки Минобороны Украины.