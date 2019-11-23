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06:11 (мск), источник: Lenta.Ru

Подполковника СБУ заподозрили в работе на российские спецслужбы

Государственное бюро расследований Украины объявило в розыск подполковника Службы безопасности Украины (СБУ), которого подозревают в государственной измене. Об этом сообщается на сайте бюро.

Источник: AP 2019

По данным украинских следователей, военный покинул Украину еще в 2017 году. Он пересек границу с Белоруссией и после на родину не возвращался. Подозревается, что он действовал в интересах иностранного государства, сотрудничал с российскими спецслужбами, а также собирал и передавал сведения с ограниченным доступом.

Уголовное дело по данному факту было возбуждено еще в 2018 году.

Отмечается, что в случае появления подполковника на территории Украины его немедленно доставят в суд для избрания меры пресечения.

20 ноября ФСБ сообщила о задержании в Ростовской области военнослужащего по подозрению в госизмене. Им оказался старший лейтенант Руслан Артыков. По данным спецслужбы, офицер собирал секретные военные сведения о Вооруженных силах России по заданию Главного управления разведки Минобороны Украины.

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