Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
 Ученые напечатали на 3D-принтере человеческую кожу Американским ученым впервые удалось создать на 3D-принтере идентичный натуральному образец человеческой кожи
Фоторепортажи
9Хищное пополнение
16Финалисты конкурса Architectural Photography Awards 2019
13:53 (мск), источник: ТАСС

Президент Ростелекома и врио главы Севастополя стали членами «Единой России»

МОСКВА, 23 ноября. /ТАСС/. Им вручили партийные билеты перед началом совместного заседания высшего и генерального советов партии.

Ряд политиков и общественных деятелей стали членами «Единой России», партбилеты им были вручены в субботу перед началом совместного заседания высшего и генерального советов партии в рамках 19-го съезда единороссов.

«Хотел напомнить всем про единый день голосования 8 сентября, когда наши коллеги продемонстрировали хорошую работу, а граждане нашей страны поддержали целый ряд наших кандидатов. Среди них есть члены партии “Единая Россия” и беспартийные», — заявил в начале заседания председатель’Единой России, премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

Он проинформировал, что «главы регионов, возглавившие в этом году и в предыдущие годы списки партии на выборах приняли решение о том, чтобы работать и дальше внутри партии». «Сегодня я хочу наших соратников по партии поздравить с вступлением в ряды “Единой России” и, пользуясь этой возможностью, вручить им партийные билеты», — сказал Медведев.

Он назвал традицию вручения партбилетов на съездах «древней, уходящей еще в советский период». «Но ничего плохого в ней нет», — добавил председатель единороссов.

Партийные билеты получили, в частности, губернаторы Мурманской и Брянской областей Андрей Чибис и Александр Богомаз, врио главы Севастополя Михаил Развожаев, руководитель движения «Волонтеры Победы» Ольга Амельченкова. Также членом «Единой России» стал президент Ростелекома Михаил Осеевский, который, по данным источника ТАСС в «Единой России», возглавит рабочую группу по повышению удобства взаимодействия с партией, которая будет создана в генсовете единороссов.

 Что носят артисты, чтобы постоянно держать мышцы в тепле
Чем российский вертолет Ми-38 отличается от иностранных аналогов
Россияне наращивают валютные вклады
Россиян призвали игнорировать концерты Ротару
Чемпион ОИ посоветовал Загитовой и Медведевой завершить карьеру
Раскрыта оптимальная сумма кредита для россиян
Фотограф показал странные совпадения на улицах
В Китае объяснили причины быстрого старения россиянок
В ЦФО будут контролировать передвижения всех автомобилей
Здоровье
Пес почуял раковую опухоль хозяйки и спас ее жизнь Странное поведение пса заставило женщину обратиться к врачу.
Hi-Tech
Эксперты предсказывают повышение цен на смартфоны из-за закона об обязательном российском ПО Из-за нового закона об обязательной установке российских приложений
Кино
Семья поддержала Анну Михалкову на премьере «Давай разведемся!» Актриса представила в Москве новую комедию со своим участием
Авто
Новый внедорожник для миллиардеров: он похож на битые «Жигули» Серийный Aston Martin DBX, выставленный на автосалоне в китайском Гуанчжоу, оставил после себя такое впечатление, будто на этой машине уже проехали 100 000 километров и побывали в нескольких ДТП
Недвижимость
Россияне отказались от европейских вилл
В Совете Федерации подтвердили законность посуточной аренды
Новостройки продолжают дорожать
Можно ли теперь сдавать квартиру посуточно?
Популярные темы на «Детях»
Свекровь отдала детские вещи 405
Унесенная злым ветром 318
Хорошие мальчики тоже плачут или мой пасынок 230
Сколько вы зарабатываете в месяц? 209
Леди
В моду вошло окрашивание волос из 90-х Современные звезды и блогеры повторяют окрашивание в стиле рыжей бестии из Spice Girls – Джерри Холлиуэлл.
Дом
В России есть Город мертвых. Как он выглядит (фото)
Эксперт рассказал, как проверить наличие камер в арендуемом жилье
Пять мифов о жизни в новостройках
В России объявили конец коммунальной «вакханалии из 90-х»
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь