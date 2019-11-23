13:53 (мск), источник: ТАСС
Президент Ростелекома и врио главы Севастополя стали членами «Единой России»
МОСКВА, 23 ноября. /ТАСС/. Им вручили партийные билеты перед началом совместного заседания высшего и генерального советов партии.
Ряд политиков и общественных деятелей стали членами «Единой России», партбилеты им были вручены в субботу перед началом совместного заседания высшего и генерального советов партии в рамках 19-го съезда единороссов.
«Хотел напомнить всем про единый день голосования 8 сентября, когда наши коллеги продемонстрировали хорошую работу, а граждане нашей страны поддержали целый ряд наших кандидатов. Среди них есть члены партии “Единая Россия” и беспартийные», — заявил в начале заседания председатель’Единой России,
Он проинформировал, что «главы регионов, возглавившие в этом году и в предыдущие годы списки партии на выборах приняли решение о том, чтобы работать и дальше внутри партии». «Сегодня я хочу наших соратников по партии поздравить с вступлением в ряды “Единой России” и, пользуясь этой возможностью, вручить им партийные билеты», — сказал Медведев.
Партийные билеты получили, в частности, губернаторы Мурманской и Брянской областей Андрей Чибис и Александр Богомаз, врио главы Севастополя Михаил Развожаев, руководитель движения «Волонтеры Победы» Ольга Амельченкова. Также членом «Единой России» стал президент Ростелекома Михаил Осеевский, который, по данным источника ТАСС в «Единой России», возглавит рабочую группу по повышению удобства взаимодействия с партией, которая будет создана в генсовете единороссов.