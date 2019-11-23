Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Пять главных мифов об облигацияхТема государственных ценных бумаг остается неизведанной и окутанной домыслами. Мы разобрались в основных мифах вокруг облигаций
Фоторепортажи
12Россия передала Украине задержанные корабли
16Финалисты конкурса Architectural Photography Awards 2019
15:43 (мск), источник: РИА Новости

Путин призвал ЕР «терзать и трясти» чиновников на местах

МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Президент России Владимир Путин призвал партию «Единая Россия» «терзать и трясти» чиновников на местах, добиваться принятия решений во всех сферах, где это необходимо.

Источник: РИА Новости

«Для партии хуже всего искать для себя комфорт и хуже всего быть удобной, покладистой для начальника любого уровня. Прошу вас, будьте лидером во всем. Сами находите и поднимайте острые вопросы, не дожидаясь прямой линии, которая проводится у меня ежегодно. Старайтесь своими силами решать эти вопросы. Добиваться справедливости», — сказал Путин на съезде партии «Единая Россия».

Вы же видите сами, то больничку покажут развалившуюся, то еще что-нибудь, то школа, где дети чуть ли не в пятую смену учатся. На местах вы должны это видеть все, если чиновники не видят. Терзать их трясти, добиваться решений.
Владимир Путин
президент РФ
Во время загрузки произошла ошибка.
Читайте также
 Адвокат объяснил, куда делось оборудование с украинских кораблей
Что будет с оскорбившей жителей Петрозаводска чиновницей
Минтруд рассказал о порядке досрочного выхода на пенсию
Чемпион ОИ посоветовал Загитовой и Медведевой завершить карьеру
Медведев призвал снять с компенсационных выплат уплату НДФЛ
Раскрыта оптимальная сумма кредита для россиян
В Китае объяснили причины быстрого старения россиянок
Фотограф показал странные совпадения на улицах
Здоровье
Пес почуял раковую опухоль хозяйки и спас ее жизнь Странное поведение пса заставило женщину обратиться к врачу.
Hi-Tech
Эксперты предсказывают повышение цен на смартфоны из-за закона об обязательном российском ПО Из-за нового закона об обязательной установке российских приложений
Кино
Семья поддержала Анну Михалкову на премьере «Давай разведемся!» Актриса представила в Москве новую комедию со своим участием
Горячие темы на Авто
Законы об "оскорблении чувств" 193
Заклинил циркуляционный насос в отоплении((( 176
Покупка машины 130
Что такое гарантированный пенсионный план? 93
Недвижимость
Россияне отказались от европейских вилл
В Совете Федерации подтвердили законность посуточной аренды
Новостройки продолжают дорожать
Можно ли теперь сдавать квартиру посуточно?
Дети
День матери: фотографии мам, которые не оставят равнодушным 24 ноября в России отмечают День матери. Не забудьте поздравить своих мам!
Леди
В моду вошло окрашивание волос из 90-х Современные звезды и блогеры повторяют окрашивание в стиле рыжей бестии из Spice Girls – Джерри Холлиуэлл.
Дом
В России есть Город мертвых. Как он выглядит (фото)
Эксперт рассказал, как проверить наличие камер в арендуемом жилье
Пять мифов о жизни в новостройках
В России объявили конец коммунальной «вакханалии из 90-х»
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь