Медведев пригрозил исключать из ЕР за невнимание к жалобам от граждан

«Если человек столкнулся с действием тех членов “Единой России”, которые ведут себя недостойно, столкнулся с несправедливостью, неуважением со стороны отдельных представителей партии, это, к сожалению, бывает, он может обратиться в комиссию по этике, которая начала свою работу», — заявил Медведев.
Он рассказал, что комиссия также работает и в удаленном режиме, на сайте партии есть вкладка, через которую можно отправить своё обращение в комиссию по этике. По его словам, за этот год поступило более 150 обращений. Также премьер выразил надежду, что на каждое из них будет адекватная реакция.
«Ни одно не должно остаться без внимания», — подчеркнул он.
«Мы и дальше будем следить за тем, как ведут себя отдельные члены партии, реакция на нарушение этических норм будет жесткой, вплоть до исключения из партии», — добавил Медведев.