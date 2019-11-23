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16:32 (мск), источник: Аргументы и факты

Медведев призвал снять с компенсационных выплат уплату НДФЛ

По мнению премьера, это странная практика, когда государство оказывает гражданам помощь и потом забирает обратно 13% налога.

Источник: Reuters

Премьер-министр России Дмитрий Медведев предложил освободить граждан, пострадавших от чрезвычайной ситуации, от уплаты НДФЛ с компенсационных выплат, передает РИА Новости.

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Во время съезда партии «Единая Россия» он сказал, что сейчас заканчивается подготовка законопроекта, позволяющего обманутым дольщикам не платить подоходный налог с компенсационных выплат по линии Фонда защиты прав граждан.

Медведев призвал вообще исключить ситуации, когда государство оказывает пострадавшим помощь и при этом обратно забирает 13% налога. Он назвал эту практику странной, сформировавшейся за определенный период.

По мнению премьера, все новые компенсационные выплаты для граждан должны освобождаться от налога на доходы физических лиц.

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