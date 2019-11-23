Путин обсудил с митрополитом Корнилием возвращение старообрядцев в Россию

Митрополит поблагодарил Путина за то, что тот возглавил процесс переселения старообрядцев из-за рубежа. Он рассказал, что сейчас уже переселено 130 старообрядческих семей за эти два — три года.
По словам иерарха, еще 150 семей готовы в 2020 году вернуться в Россию из Латинской Америки.
Президент спросил: «Были ли сложности и трудности, как они справляются?».
«Справляются с Божьей помощью», — ответил митрополит.
Как сообщалось, в конце октября указом президента России восемь глав старообрядческих общин из Бразилии и США приняты в гражданство РФ.
На данный момент старообрядцев насчитывается от 5 тыс. до 7 тыс. человек в Австралии, Аргентине, Бразилии, Боливии, Канаде, Новой Зеландии, США (штаты Аляска и Орегон) и Уругвае.