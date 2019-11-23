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Пять главных мифов об облигацияхТема государственных ценных бумаг остается неизведанной и окутанной домыслами. Мы разобрались в основных мифах вокруг облигаций
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22:21 (мск), источник: РИА Новости

Боливийский сенат аннулировал победу Моралеса на выборах

МЕХИКО, 23 ноя — РИА Новости. Сенат Боливии принял законопроект, который аннулирует победу Эво Моралеса на президентских выборах 20 октября.

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«Всеобщие выборы, состоявшиеся 20 октября 2019 года, и их результаты признаются лишенными юридической силы. Предполагается проведение новых всеобщих выборов для избрания президента, вице-президента, сенаторов, депутатов и представителей надгосударственных парламентских органов», — гласит текст документа.

Проект также определяет сроки избрания нового руководства высшего избирательного суда, который исполняет функции ЦИК. На подготовку к этому закон отводит максимум 20 дней.

Документ поступит на рассмотрение палаты депутатов, а затем — на подпись президенту.

«Пленум сената Боливии утвердил в субботу единогласным решением проект закона «Об исключительном и переходном режиме для проведения всеобщих выборов», — говорится в сообщении верхней палаты в твиттере.

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Ситуация в Боливии

На состоявшихся 20 октября выборах президент Эво Моралес одержал победу уже в первом туре, но его основной соперник Карлос Меса не признал результаты голосования. В крупных городах начались акции протеста.

Вооруженные силы Боливии призвали Моралеса покинуть пост, после чего он объявил об отставке и уехал в Мексику с другими представителями высшего руководства.

Власть приняла оппозиционный вице-спикер сената Жанин Аньес. Конституционный суд подтвердил законность передачи полномочий, несмотря на отсутствие кворума в парламенте в момент голосования по этому вопросу.

МИД России ранее заявил, что вопрос о нелегитимности временных боливийских властей сохраняется.

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