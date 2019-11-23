22:21 (мск), источник: РИА Новости
Боливийский сенат аннулировал победу Моралеса на выборах
МЕХИКО, 23 ноя — РИА Новости. Сенат Боливии принял законопроект, который аннулирует победу Эво Моралеса на президентских выборах 20 октября.
«Всеобщие выборы, состоявшиеся 20 октября 2019 года, и их результаты признаются лишенными юридической силы. Предполагается проведение новых всеобщих выборов для избрания президента,
Проект также определяет сроки избрания нового руководства высшего избирательного суда, который исполняет функции ЦИК. На подготовку к этому закон отводит максимум 20 дней.
Документ поступит на рассмотрение палаты депутатов, а затем — на подпись президенту.
«Пленум сената Боливии утвердил в субботу единогласным решением проект закона «Об исключительном и переходном режиме для проведения всеобщих выборов», — говорится в сообщении верхней палаты в твиттере.
На состоявшихся 20 октября выборах президент Эво Моралес одержал победу уже в первом туре, но его основной соперник Карлос Меса не признал результаты голосования. В крупных городах начались акции протеста.
Вооруженные силы Боливии призвали Моралеса покинуть пост, после чего он объявил об отставке и уехал в Мексику с другими представителями высшего руководства.
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