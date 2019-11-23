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23 ноября, источник: РИА Новости

Советник Трампа заявил, что НАТО не желает прямого конфликта с Россией

ВАШИНГТОН, 23 ноя — РИА Новости. НАТО пока не заинтересована в приеме Украины в свои ряды, заявил советник президента США по национальной безопасности Роберт О’Брайен.

Источник: РИА "Новости"

На форуме по безопасности в канадском Галифаксе у О’Брайена спросили, следует ли НАТО принять более активные действия по защите Украины от «российской агрессии».

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«Что касается НАТО и Украины, то я не думаю, что это сейчас на повестке дня. <…> Не думаю, что для НАТО в целом было бы привлекательно принять Украину и вступить в прямой конфликт с Россией», — сказал советник американского президента.

Он добавил, что «на Западе не хотят конфликта с Россией» и «НАТО создавалась, чтобы не допустить этого конфликта».

Вместе с тем О’Брайен подтвердил позицию, что США будут и дальше поддерживать Киев в его противостоянии с Москвой.

При этом Россия неоднократно заявляла, что стороной внутриукраинского конфликта не является.

Рада ранее приняла изменения в конституцию, закрепив курс в ЕС и НАТО. При этом еврокомиссар по расширению ЕС Йоханнес Хан заявлял, что говорить о членстве Украины в Евросоюзе в ближайшие годы нереалистично.

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Верховная рада Украины в 2014 году отменила внеблоковый статус государства. В 2016 году были приняты дополнительные изменения, которые определяют вступление в НАТО целью внешней политики страны. Киев также должен к 2020 году обеспечить полную совместимость своих вооруженных сил с силами стран альянса.

Бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен ранее заявил, что для вступления в альянс Украине потребуется достигнуть ряда критериев, на реализацию которых уйдет большое количество времени. Эксперты полагают, что Киев не сможет претендовать на членство в НАТО в ближайшие 20 лет.

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