Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Пять главных мифов об облигацияхТема государственных ценных бумаг остается неизведанной и окутанной домыслами. Мы разобрались в основных мифах вокруг облигаций
Фоторепортажи
9Хищное пополнение
8Стрельба в колледже в Благовещенске
02:24 (мск), источник: РИА Новости

Салливан назвал условие улучшения отношений России и США

ВАШИНГТОН, 24 ноя — РИА Новости. Улучшение отношений между США и Россией зависит от приверженности Москвы минским соглашениям и при условии ее невмешательства в демократические процессы в США. Такую позицию высказал заместитель госсекретаря, кандидат на пост американского посла в Москве Джон Салливан на встрече с главой МИД России Сергеем Лавровым в Японии, сообщает пресс-служба Госдепартамента.

Источник: РИА "Новости"

«Заместитель госсекретаря Салливан вновь заявил министру иностранных дел Лаврову, что улучшение двусторонних отношений зависит от приверженности Москвы минским соглашениям и отказа от усилий по подрыву наших демократических процессов», — говорится в сообщении госдепартамента.

Читайте также
По указке Трампа: чего ждать от нового посла США в России

Кандидатура Салливана на пост посла в России уже прошла все утверждение на уровне профильного комитета сената. Далее это должен сделать полный состав сената, после чего указ о его назначении подпишет президент США Дональд Трамп. Подконтрольный республиканцам сенат поддерживает выдвиженцев Трампа на разные посты, и кандидатура Салливана вряд ли встретит противодействие.

Весной 2014 года Киев начал военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, заявивших о независимости после госпереворота на Украине. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается в том числе в ходе встреч контактной группы в Минске, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако столкновения между сторонами до сих пор продолжаются.

Россия неоднократно заявляла, что не является стороной конфликта на Украине и субъектом минских соглашений по урегулированию.

Во время загрузки произошла ошибка.
Посол РФ в США Антонов об отношениях между Москвой и Вашингтоном: следует исправить
Во время загрузки произошла ошибка.
7 октября© Ньюстюб
 Адвокат объяснил, куда делось оборудование с украинских кораблей
Что будет с оскорбившей жителей Петрозаводска чиновницей
СМИ: сотрудники ГРУ отравили болгарского бизнесмена
Мэр иркутского города Тулун попал в ДТП, погибла его жена
НАТО не заинтересована в Украине из-за России
В Китае объяснили причины быстрого старения россиянок
Фотограф показал странные совпадения на улицах
Путин обсудил возвращение старообрядцев в Россию
Здоровье
Пес почуял раковую опухоль хозяйки и спас ее жизнь Странное поведение пса заставило женщину обратиться к врачу.
Hi-Tech
Эксперты предсказывают повышение цен на смартфоны из-за закона об обязательном российском ПО Из-за нового закона об обязательной установке российских приложений
Кино
Семья поддержала Анну Михалкову на премьере «Давай разведемся!» Актриса представила в Москве новую комедию со своим участием
Горячие темы на Авто
Законы об "оскорблении чувств" 200
Покупка машины 131
Чаевые заправщикам 106
Что такое гарантированный пенсионный план? 94
Недвижимость
Россияне отказались от европейских вилл
В Совете Федерации подтвердили законность посуточной аренды
Новостройки продолжают дорожать
Можно ли теперь сдавать квартиру посуточно?
Дети
Полина Диброва спровоцировала слухи о четвертой беременности Подписчики блога жены Дмитрия Диброва подозревают, что она ждет четвертого ребенка
Леди
В моду вошло окрашивание волос из 90-х Современные звезды и блогеры повторяют окрашивание в стиле рыжей бестии из Spice Girls – Джерри Холлиуэлл.
Дом
В России есть Город мертвых. Как он выглядит (фото)
Эксперт рассказал, как проверить наличие камер в арендуемом жилье
Пять мифов о жизни в новостройках
В России объявили конец коммунальной «вакханалии из 90-х»
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь