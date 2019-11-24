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03:35 (мск), источник: РИА Новости

Зеленского заметили в форме с черепом на шевроне

МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Президента Украины Владимира Зеленского заметили в форме с шевроном, на котором изображен череп. На данный факт в своем Facebook обратил внимание украинский волонтер Роман Доник.

В форме с соответствующим шевроном глава государства явился на встречу с моряками в военной гавани в Очакове, куда доставили украинские катера, возвращенные Россией.

По словам Доника, шеврон 72-й бригады ВСУ Зеленскому ранее подарили в ходе его поездки в Луганскую область. Волонтер напомнил, как экс-президента Петра Порошенко освистывали за ношение тактической кобуры, после чего тот сделал «работу над ошибками» и больше не играл «крутого воина».

«То, что делает Зеленский, смешнее и намного печальнее», — заметил волонтер.

На шевроне 72-й отдельной механизированной бригады ВСУ изображены череп и надпись «Украина или смерть», которая являлась девизом воинского формирования УНР «Черные запорожцы».


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В декабре прошлого года бывший президент страны Петр Порошенко опубликовал в Facebook «патриотическое» фото, на котором он стоит перед строем бойцов 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ. На форме одного из них отчетливо видна эмблема танковой дивизии СС «Мертвая голова» — череп со скрещенными костями.

Фоторепортаж
Россия передала Украине задержанные корабли

Провокация в Керченском проливе

В ноябре прошлого года три украинских корабля нарушили российскую границу в Черном море и несколько часов опасно маневрировали, не реагируя на законные требования российских властей.

Пограничники задержали корабли, на борту оказалось 22 военных моряка и двое сотрудников СБУ. Позже им всем предъявили обвинения в нарушении государственной границы. Президент России Владимир Путин назвал этот инцидент провокацией и подчеркнул, что пограничники выполняли долг по защите рубежей страны.

Седьмого сентября украинских военных передали Киеву в рамках договоренностей об одновременном освобождении задержанных и осужденных. Задержанные корабли были переданы Украине 18 ноября.

Справка
Азовский кризис

Как РФ и Украина довели ситуацию до открытого противостояния? В чем интересы сторон и какими силами они располагают?

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Зеленский призвал Москву вернуть недостающее на переданных кораблях
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