В сенате США рассказали о способе заблокировать «Северный поток — 2»

Санкции в отношении компаний, участвующих в строительстве трубопровода, были включены в проект закона «О национальной обороне на 2020 год», сказал Риш. «Причина данного шага в том, что окно возможностей закрывается. Большая часть “Северного потока” уже построена», — сказал сенатор. При этом он выразил мнение, что санкции «убедят» строительные фирмы прекратить работу над проектом, так как американские ограничения «дорого им обойдутся».
В случае включения санкций в оборонный бюджет США компании, занимающиеся строительством «Северного потока — 2», «закроются», в связи с чем России якобы придется искать других подрядчиков, утверждает Риш.
При этом он отметил, что в палате представителей и сенате еще не достигли окончательной договоренности по законопроекту в целом.
Комитет сената США по международным делам в конце июля проголосовал за принятие законопроекта о санкциях против «Северного потока — 2». Он подготовлен сенатором-республиканцем Тедом Крузом и демократом Джин Шахин и, в частности, предполагает запрет на въезд в США и заморозку находящихся в юрисдикции США активов лиц, причастных к «продаже, аренде, предоставлению или содействию в предоставлении» судов для укладки в море российских трубопроводов на глубине от 30 метров.
Для вступления законопроекта в силу он должен быть одобрен палатой представителей и сенатом США, а также американским президентом Дональдом Трампом.
Проект «Северный поток — 2» предусматривает прокладку двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Его стоимость — 9,5 миллиарда евро.
В конце октября Дания выдала разрешение на прокладку газопровода на датском континентальном шельфе к юго-востоку от Борнхольма в Балтийском море. До этого проект был согласован с Германией, Швецией и Финляндией.
В поддержку проекта выступают Германия и Австрия, заинтересованные в надежных поставках топлива, а также Норвегия, правительству которой принадлежат 30 процентов акций компании Kvaerner, одного из подрядчиков строительства.
Против строительства трубопровода выступают Польша, Латвия, Литва, а также Украина, не желающая терять доходы от транзита российского газа. США также препятствуют «Северному потоку — 2», поскольку планируют поставлять в Европу свой сжиженный природный газ. По словам критиков, «Северный поток — 2» — это политический проект. При этом российские власти многократно заявляли, что его характер исключительно коммерческий, а целью называли повышение энергетической безопасности Европы.