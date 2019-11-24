15:22 (мск), источник: Ведомости
Новые кадры и структура. С чем «Единая Россия» пойдет на выборы в Госдуму
«Единая Россия» дала старт подготовке к выборам в Госдуму 2021 г. на съезде 23 ноября.
Своей целью еще накануне партия поставила сохранение конституционного большинства. На съезде в ее руководство официально вошли кадры, которые должны будут обеспечить этот результат.
Изменения произошли в генеральном совете партии. Двумя новыми заместителями Турчака станут
Хинштейн должен был сменить на партийном посту депутата Госдумы Евгения Ревенко, он сам подтверждал свой уход с поста замгенсекретаря. Однако Ревенко остался заместителем Турчака. Как говорит собеседник в партии, это произошло
Первый заместитель секретаря генсовета «Единой России» Ольга Баталина понижена до должности обычного зама.
Ушел с места заместителя секретаря генсовета Виктор Селиверстов, отвечавший за регионы. По словам собеседника в «Единой России», Селиверстов может стать первым заместителем руководителя фракции «Единой России» в Госдуме. «В “Единой России” один человек может занимать либо руководящую должность в партии, либо во фракции», — напоминает собеседник. В свою очередь на партийный пост перейдет депутат Госдумы, первый замглавы фракции «Единая Россия» Виктор Пинский — он стал руководителем Дальневосточного межрегионального координационного совета партии, говорят два собеседника в партии. Пинский уйдет с поста первого замруководителя фракции, говорят они.
В состав генсовета были введены губернаторы, которые стали руководителями региональных отделений партии, среди них: Радий Хабиров (Башкирия), Олег Кожемяко (Приморье), Андрей Чибис (Мурманская область) и другие. Из состава генсовета вывели депутатов Госдумы Ирину Роднину и Михаила Романова, а из президиума генсовета — первого замруководителя фракции «Единая Россия» Виктора Кидяева (Роднина и Кидяев перешли в высший совет партии).
Из высшего совета партии был выведен Валерий Фадеев, возглавивший месяц назад президентский Совет по правам человека.
К съезду приурочили перемены в исполнительных структурах партии. До выборов в «Единой России» создадут проектный офис, руководить которым будет министр внутренней политики Нижегородской области Роман Любарский в должности замруководителя центрального исполнительного комитета (ЦИК) партии. Ему будут подчиняться управление проектной деятельности, управление информации и массовых коммуникаций и политическое управление. Также в проектный офис будет входить управление региональной и технологической работы, возглавляемое замруководителя ЦИК Андреем Парфеновым.
Ранее управление проектной деятельности возглавлял замруководителя ЦИК Максим Руднев, теперь он будет руководить управлением по работе с обращениями граждан.
Съезд партии посетил президент Владимир Путин, который заявил, что у единороссов «нет морального права
Лидер партии, премьер Дмитрий Медведев сказал, что весь 2020 г. нужно посвятить тому, чтобы к «думской кампании партия “Единая Россия” подошла на пике сил и возможностей», для чего нужно обновить программу и постараться сделать ее неуязвимой для оппонентов, соперники же должны «утешаться формулой: важна не победа, а участие».
«Участвуя в выборах как самовыдвиженцы, некоторые наши коллеги, члены партии “Единая Россия” (я имею в виду их, естественно), скорее этим запутали избирателей и точно не помогли своему избранию», — сказал Медведев. По его словам, кандидаты от «Единой России» должны гордиться своей партийной принадлежностью:
А если
кто-тостесняется быть в наших рядах, лучше выйти из партии, освободить место тем, кто верит в будущее партии.
Медведев объявил, что в составе генсовета появятся шесть рабочих групп: по кадровой политике, по реализации национальных проектов, по гражданскому обществу, по поддержке молодежных инициатив, по доступности и качеству коммуникаций с гражданами.
На выборах в Госдуму 2016 г. «Единая Россия» получила конституционное большинство — 343 мандата. По спискам за партию проголосовали 54,2% избирателей, кандидаты «Единой России» выиграли выборы в 203 округах. Согласно данным фонда «Общественное мнение», сейчас рейтинг партии составляет 33%. Перед выборами в Госдуму 2016 г. рейтинг был 41%. Слова Медведева по поводу партийной принадлежности связаны с тем, что в последние два года стало увеличиваться число губернаторов, которые шли на выборы самодвиженцами. Дистанцировались от партии также кандидаты власти в Мосгордуму: партийцы пошли на выборы самовыдвиженцами, в итоге выборы проиграл, например, лидер московских единороссов Андрей Метельский.
Рейтинг «Единой России» сейчас колеблется в районе 30%, никаких предпосылок для его роста нет, скорее наоборот, считает политолог Аббас Галлямов: «Чтобы получить в этих условиях конституционное большинство, режиму придется пойти на масштабные фальсификации. Как показали летние протесты в Москве, это вряд ли пройдет безнаказанным. Поэтому Кремлю лучше не пытаться найти простое решение, а создать чуть более сложную конфигурацию с несколькими партиями-союзниками». При электоральном рейтинге в 40% единороссам придется выигрывать не менее 200 из 225 одномандатных округов, чтобы завоевать конституционное большинство в Госдуме, прогнозирует политолог Александр Кынев: «Этот показатель на уровне 2016 г., что выглядит нереально. Если же рейтинг будет ниже, то партия не сможет получить две трети мандатов в Госдуме».
«Единая Россия» будет стремиться получить большинство списочных мест, то есть 113 мандатов по списку (по спискам в Госдуму избирается 225 депутатов. — «Ведомости»). Это символически важно для партии. Результат на выборах не равен рейтингу, а зависит от уровня явки и мобилизации. Даже при нынешних рейтингах по списку партия может рассчитывать на результат в диапазоне 40−45%, — говорит руководитель фонда ИСЭПИ Дмитрий Бадовский. Чтобы при таком проценте получить побольше списочных мест в Госдуме, единороссам будет выгодно, чтобы 5%-ный барьер преодолело меньше партий, тогда «премия» от распылившихся голосов мелких партий в значительной степени уйдет в пользу «Единой России», продолжает он:
Но даже если «Единая Россия» сможет собрать по списку 110−115 мандатов, это значит, что для конституционного большинства кандидатам партии нужно выиграть еще 190 округов из 225. Это крайне сложная задача, и на сегодняшний день такой сценарий маловероятен.
Вопрос о выигрыше партией на выборах 300 мандатов и о фракции в 300 человек — это не одно и то же, говорит Бадовский: «Во многих округах можно избрать формально независимых, но дружественных власти самовыдвиженцев или представителей отдельных малых партий, а в будущей Думе они потом могут войти в состав фракции “Единая Россия”, которая таким образом и может рассчитывать получить более 300 мест. По такому сценарию в свое время прошли выборы в Госдуму в 2003 г.».