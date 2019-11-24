20:42 (мск), источник: Ведомости
Майкл Блумберг выступил с первым предвыборным заявлением
Бывший мэр
«Я участвую в борьбе за пост президента, чтобы победить Дональда Трампа и восстановить Америку. Мы не можем позволить себе еще четыре года безрассудных и неэтичных действий президента Трампа», — приводит слова Блумберга Reuters.
По мнению бизнесмена, демократам нужно приложить все усилия, чтобы не допустить переизбрания действующего президента, поскольку тот представляет «экзистенциальную угрозу для страны и ее ценностей». Если Трамп останется еще на один срок, США могут уже никогда не оправиться от нанесенного им урона, продолжил Блумберг.
На этой неделе миллиардер, чье состояние Forbes оценивает в $54,1 млрд (8-е место в рейтинге богатейших людей мира), подал документы в Федеральную избирательную комиссию США для регистрации в качестве участника предвыборной гонки.
Блумбергу 77 лет.