Украинские раскольники предложили перенести празднование Рождества

Он подчеркнул, что это возможно, только если идею поддержит украинское общество.
Глава раскольнической структуры также отметил, что сейчас сложно понять, сколько времени потребуется на то, чтобы украинцы привыкли к новой дате значимого семейного праздника.
«Большинство поместных православных церквей празднуют Рождество по новому, григорианскому календарю. И мы это можем делать в будущем, если это будет воспринимать украинский народ», — цитирует его портал.
Подобные инициативы звучат в Киеве не впервые. Еще в 2015 году в бытность секретарем СНБО Александр Турчинов призвал праздновать Рождество 25 декабря, «как цивилизованные страны». Свою точку зрения Турчинов аргументировал тем, что в Европе живут по григорианскому календарю.
В конце 2018 года по инициативе украинских властей и Константинопольского патриархата появилась раскольническая структура — так называемая Православная церковь Украины (ПЦУ), образованная путем слияния двух других раскольнических «церквей». РПЦ в ответ прекратила евхаристическое общение с Константинопольским патриархатом.
Позднее ПЦУ признали первоиерархи Элладской и Александрийской церквей. В свою очередь, Иерусалимский патриарх Феофил III выступил с инициативой созыва совещания всех предстоятелей в Иордании для решения проблемы раскола православного мира.