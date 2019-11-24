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22:20 (мск), источник: РИА Новости

Украинские раскольники предложили перенести празднование Рождества

МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Предстоятель раскольнической «Православной церкви Украины» (ПЦУ) Епифаний Думенко предложил праздновать Рождество 25 декабря. Об этом сообщает «Обозреватель».

Источник: AP 2019

Он подчеркнул, что это возможно, только если идею поддержит украинское общество.

Глава раскольнической структуры также отметил, что сейчас сложно понять, сколько времени потребуется на то, чтобы украинцы привыкли к новой дате значимого семейного праздника.

«Большинство поместных православных церквей празднуют Рождество по новому, григорианскому календарю. И мы это можем делать в будущем, если это будет воспринимать украинский народ», — цитирует его портал.

Подобные инициативы звучат в Киеве не впервые. Еще в 2015 году в бытность секретарем СНБО Александр Турчинов призвал праздновать Рождество 25 декабря, «как цивилизованные страны». Свою точку зрения Турчинов аргументировал тем, что в Европе живут по григорианскому календарю.

В конце 2018 года по инициативе украинских властей и Константинопольского патриархата появилась раскольническая структура — так называемая Православная церковь Украины (ПЦУ), образованная путем слияния двух других раскольнических «церквей». РПЦ в ответ прекратила евхаристическое общение с Константинопольским патриархатом.

Позднее ПЦУ признали первоиерархи Элладской и Александрийской церквей. В свою очередь, Иерусалимский патриарх Феофил III выступил с инициативой созыва совещания всех предстоятелей в Иордании для решения проблемы раскола православного мира.

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24 мая© Ньюстюб
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