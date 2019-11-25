Главком Сухопутных войск рассказал о новом роботе для армии

«В этом году завершились государственные испытания опытного образца робототехнического комплекса, разработанного в рамках опытно-конструкторской работы “Кунгас” (комплекс состоит из пункта управления и четырех платформ различной категории по массе). В 2020 году будет проведена их опытно-войсковая эксплуатация», — рассказал он.
Главком добавил, что в 2020 году также начнутся опытно-конструкторские работы по созданию робототехнического комплекса тяжелого и среднего класса: «Штурм» и «Соратник».
В воскресенье источник РИА Новости в оборонно-промышленном комплексе сообщил, что к началу 2020 года в России разработают тактику применения роботов в уличных боях.
Ранее источник сообщил, что в России к 2025 году могут появиться группировки многофункциональных роботов, способных решать боевые задачи. В такой группировке у каждого робота будет свое специфическое назначение.