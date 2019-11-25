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03:03 (мск), источник: РИА Новости

Главком Сухопутных войск рассказал о новом роботе для армии

МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости. Предназначенный для российской армии робот «Кунгас» успешно прошел госиспытания, сообщил в интервью газете Вооруженных сил РФ «Красная звезда» главком Сухопутных войск генерал армии Олег Салюков.

Источник: Министерство обороны Российской Федерации

«В этом году завершились государственные испытания опытного образца робототехнического комплекса, разработанного в рамках опытно-конструкторской работы “Кунгас” (комплекс состоит из пункта управления и четырех платформ различной категории по массе). В 2020 году будет проведена их опытно-войсковая эксплуатация», — рассказал он.

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Главком добавил, что в 2020 году также начнутся опытно-конструкторские работы по созданию робототехнического комплекса тяжелого и среднего класса: «Штурм» и «Соратник».

В воскресенье источник РИА Новости в оборонно-промышленном комплексе сообщил, что к началу 2020 года в России разработают тактику применения роботов в уличных боях.

Ранее источник сообщил, что в России к 2025 году могут появиться группировки многофункциональных роботов, способных решать боевые задачи. В такой группировке у каждого робота будет свое специфическое назначение.

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