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12:11 (мск), источник: Известия

Оборонный наказ: россиянам хотят разрешить все способы защиты жизни

В Госдуме предлагают не наказывать граждан за превышение правил самообороны.

Источник: Reuters

Гражданам необходимо предоставить возможность полной самообороны для защиты себя и своей семьи, посчитали в Госдуме. Поэтому статью 37 УК РФ предлагают дополнить пунктом о том, что действия лица, направленные на защиту себя и своей семьи от насилия или угрозы применения насилия либо на защиту своего имущества, не являются превышением пределов необходимой самообороны. Такой законопроект намерен внести в ближайшее время лидер ЛДПР Владимир Жириновский. В «Единой России» «Известиям» заявили о готовности внимательно изучить документ, в «Справедливой России» его могут и поддержать. Однозначно против только коммунисты, которые не хотят, чтобы «Россия копировала американские законы».

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Размытая оценка

Как сообщил «Известиям» Владимир Жириновский, в ближайшее время он внесет законопроект, который изменит правила самообороны в России. Речь идет о поправке в 37-ю статью УК РФ, которую предлагается дополнить еще одним пунктом — о том, что действия лица, направленные на защиту себя и своей семьи от насилия или угрозы применения насилия либо на защиту своего имущества, не являются превышением пределов необходимой самообороны.

— Сегодня граждане, которые защищали свою жизнь, семью и дом от бандитов, грабителей и насильников, часто в итоге сами оказываются за решеткой, потому что у нас действует норма о так называемом превышении пределов необходимой самообороны, — пояснил «Известиям» Владимир Жириновский.

Если во время защиты был нанесен ущерб больший, чем существовала угроза, — потерпевший сам становится обвиняемым. Причем система оценки этой угрозы очень размыта.
Владимир Жириновский

По его словам, на практике все сводится к тому, что полноценный отпор можно давать только вооруженному человеку, а защищаться от группы бандитов без пистолетов или ножей уже опасно. В пример Жириновский привел законодательство США, где действует норма «Мой дом — моя крепость». Если любой человек незаконно, против воли хозяина проникает в его дом — он должен понимать, что его могут убить.

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— И ничего за это владельцу жилья не будет, потому что когда в дом вламываются чужие люди, невозможно оценить, вооружены они или нет, всерьез они или просто пугают. Человек в такой ситуации защищает себя, свою жизнь, жизнь близких, и судить его за это нельзя. Он не может ждать, пока в него самого выстрелят или ударят ножом, чтобы применить оружие или подручные средства, — пояснил свою позицию автор законопроекта.

Владимир Жириновский предполагает, что у его инициативы будут противники, которые заявят, что она может привести к росту бытовых убийств. Однако, по его словам, в США многолетняя статистика применения нормы свидетельствует, что в 98% случаев жесткие меры самозащиты были абсолютно оправданны.


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В МВД и Росгвардии дать оперативный комментарий по поводу изменения УК «Известиям» не смогли. А вот первый замглавы фракции «Единой России» по законопроектной деятельности Андрей Исаев заявил «Известиям», что инициатива Владимира Жириновского будет внимательно изучена.

Сложно дать оценку законопроекту, который еще не внесен. Сфера самообороны очень тонкая. Поэтому, прежде чем делать выводы, мы должны его внимательно изучить, а потом давать оценку.
Андрей Исаев
первый замглавы фракции «Единой России» по законопроектной деятельности

В «Справедливой России» не исключили, что законодательная инициатива ЛДПР может быть поддержана.

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— Наша партия выступает за то, чтобы у граждан было право на защиту своей собственности, своего дома и семьи. Если законопроект будет об этом, а не о том, чтобы просто разрешить россиянам более свободно использовать оружие, тогда, думаю, мы можем его поддержать. Но пока мы законопроекта не видели, — сообщили в партии.

А вот в КПРФ считают, что расширять для россиян границы самообороны, особенно сегодня, опасно и может привести к непредсказуемым последствиям.

— Вы хотите, чтобы у нас было как в США? Посмотрите, что у них происходит: то и дело кто-то в кого-то то в школах, то на улице стреляет. Этот законопроект специально вносится сейчас, чтобы отвлечь внимание населения от более острых проблем, — отметил в разговоре с «Известиями» первый зампред фракции коммунистов в Госдуме Николай Коломейцев.

Ну разве это сегодня больше всего волнует людей? Не думаю, что наша фракция его поддержит.
Николай Коломейцев
первый зампред фракции коммунистов в Госдуме

Он убежден, что этой сферой должны заниматься правоохранительные органы, в задачу которых как раз и входит защита граждан от всевозможных нападений.

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Презумпция правоты

Ежегодно в России за превышение пределов самообороны выносят приговоры сотням граждан. В 2018 году их число составило 750 человек, в 2017-м — 854. Ранее в Госдуму уже вносились законопроекты с аналогичными поправками, однако поддержаны парламентским большинством они не были. В прошлом году с предложением пересмотреть нормы выступил сенатор доктор юридических наук Алексей Александров.

— Я убежден, что в законе и правоприменительной практике должна быть презумпция правоты того, кто отражает нападение преступника. Особенно если нападение вооруженное, и особенно если оно связано с незаконным проникновением в жилище или другое помещение, — заявил он журналистам, также высказав намерение внести законопроект.

Эксперты также считают тему самообороны очень актуальной.

— Очевидно, когда на вас нападают, вы находитесь в стрессовой ситуации и не отдаете себе отчета, какие действия совершаете, особенно если идет прямая угроза вашей жизни или жизни ваших детей., — заявил «Известиям» председатель общероссийской организации «Право на оружие» Вячеслав Ванеев.

Вы не будете просто за этим наблюдать и сделаете все возможное, чтобы это насилие остановить, не задумываясь о том, превышаете вы что-то или нет.
Вячеслав Ванеев
председатель общероссийской организации «Право на оружие»

По его словам, рамки самообороны нужно расширять, чтобы у граждан была возможность защитить себя, не опасаясь уголовных последствий.

Глава Политической экспертной группы Константин Калачев отметил, что истории, когда, защищая себя или близких, гражданин сам попадает в тюрьму, — не редкость. При этом непротивление злу насилием чревато потерей здоровья и жизни.

— Человек не сядет в тюрьму, если не превысит пределов необходимой обороны. Но вот эти пределы вещь весьма субъективная. В США с этим проще. Американцам доверено право себя защищать, в том числе с помощью оружия. Если мы не считаем своих граждан инфантильными и недееспособными, правила самообороны стоит поменять, — убежден эксперт.

По его мнению, подобное решение необходимо принимать после того, как об этой инициативе спросят людей, проведут необходимые социсследования — готово ли к этому население России.

Наталья Башлыкова

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