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05:50 (мск), источник: Известия

В Израиле подтвердили планы аннексии Иорданской долины

Израиль начнет операцию по аннексии Иорданской долины в ближайшее время вне зависимости от того, будет сформировано правительство или нет. Об этом «Известиям» заявили в аппарате премьер-министра Израиля.

Источник: AP 2019

«По этому вопросу в израильском обществе наблюдается фактически полный консенсус, есть поддержка со стороны американской администрации, поэтому нет причин откладывать это решение, оно не зависит от премьерской гонки», — сказал советник премьера Ариэль Бульштейн.

Он же пояснил, что выдвинутые против Биньямина Нетаньяху обвинения не помешают ему исполнять свои обязанности. По словам Бульштейна, у обвинения нет возможности подать заключение против Нетаньяху, поскольку он имеет право запросить у парламента депутатский иммунитет.

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Суд против главы кабмина состоится не ранее, чем будет сформировано правительство.

Если до 11 декабря правящая партия и оппозиция не смогут договориться, страна пойдет на третьи за год выборы, и тогда на создание кабинета уйдет минимум шесть-семь месяцев.

21 ноября юридический советник правительства Израиля Авихай Мандельблит вынес обвинительное решение по трем уголовным делам против Нетаньяху. Политика подозревают в коррупции (речь идет о получении взятки в $500 млн), мошенничестве и госизмене.

Опрошенные «Известиями» эксперты уверены, что присоединение палестинских территорий вызовет резкое обострение в регионе и, возможно, денонсацию мирного договора между Израилем и Иорданией.

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