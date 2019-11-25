13:17 (мск), источник: ТАСС
Кремль не отмечает роста протестной активности в России в текущем году
МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/ — По словам
«Нет, это обычный фон, это всегда присутствовало — определенная общественная реакция на те или иные события. Но она была всегда, она не ассоциируется только с этим годом», — сказал Песков, отвечая на вопрос, отметили ли в администрации президента рост протестной активности в 2019 году.
Он призвал дождаться «каких-то цифр от социологов». Наверное, будут
какие-топоказатели, а потом уже будем на это как-тореагировать.
«Будут интересны те цифры, которые социологи готовы предложить на наш суд», — добавил представитель Кремля.